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Как пробуждается природа и где увидеть цветение?
Как пробуждается природа и где увидеть цветение?
Sputnik Грузия
Приближение весны не за горами. Сейчас все мы находимся в ожидании её прихода. А в некоторых местах мира люди уже ощущают ее появление. Там расцвели вишни... 29.02.2024, Sputnik Грузия
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Люди радуются пробуждению весны. У них появляется замечательное весеннее настроение, которое охватывает душу чувством эмоционального подъёма, предвкушением любви и счастья!До календарной весны нам осталось ждать один день!
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фото, мультимедиа, в мире, китай, тайвань, берлин, фотография, новости в фотографиях, фотоленты
Как пробуждается природа и где увидеть цветение? 11:14 29.02.2024 (обновлено: 17:14 29.02.2024)
Приближение весны не за горами. Сейчас все мы находимся в ожидании её прихода. А в некоторых местах мира люди уже ощущают ее появление. Там расцвели вишни, крокусы, персики, миндальные деревья... Просто взгляните, как прекрасно это!
Люди радуются пробуждению весны. У них появляется замечательное весеннее настроение, которое охватывает душу чувством эмоционального подъёма, предвкушением любви и счастья!
До календарной весны нам осталось ждать один день!
© AFP 2024 / STR
Аэросъемка цветущей сливы в Нанкине, Китай.
Аэросъемка цветущей сливы в Нанкине, Китай.
© AFP 2024 / I-Hwa Cheng
Девушка у цветущей сакуры во время фестиваля цветения вишни, Тайбэй.
Девушка у цветущей сакуры во время фестиваля цветения вишни, Тайбэй.
© AFP 2024 / Nhac Nguyen
Мужчина, продающий цветы персика, ждет покупателей на улице в Ханое.
Мужчина, продающий цветы персика, ждет покупателей на улице в Ханое.
© AFP 2024 / David Gannon
Цветы крокусов в Берлине.
Цветы крокусов в Берлине.
© AFP 2024 / STR
Люди проходят мимо цветущей сливы в Нанкине, Китай.
Люди проходят мимо цветущей сливы в Нанкине, Китай.
© AP Photo / ChiangYing-ying
Посетители фотографируют цветущую сакуру во время празднования китайского лунного Нового года в Тайбэе, Тайвань.
Посетители фотографируют цветущую сакуру во время празднования китайского лунного Нового года в Тайбэе, Тайвань.
© AFP 2024 / Valebtine Chapuis
Дикие пчелы собирают нектар цветов миндаля в Кальсе, Франция.
Дикие пчелы собирают нектар цветов миндаля в Кальсе, Франция.
© AP Photo / ChiangYing-ying
Люди позируют рядом с цветущей сакурой во время празднования китайского лунного Нового года в Тайбэе, Тайвань.
Люди позируют рядом с цветущей сакурой во время празднования китайского лунного Нового года в Тайбэе, Тайвань.
© AFP 2024 / Wang Zhao
Женщина фотографирует цветущие красные сливы в парке в Чэнду, Китай.
Женщина фотографирует цветущие красные сливы в парке в Чэнду, Китай.
© AP Photo / ChiangYing-ying
Люди фотографируются на фоне цветущей сакуры во время празднования китайского лунного Нового года в Тайбэе, Тайвань.
Люди фотографируются на фоне цветущей сакуры во время празднования китайского лунного Нового года в Тайбэе, Тайвань.