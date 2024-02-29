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Как пробуждается природа и где увидеть цветение?

Как пробуждается природа и где увидеть цветение?

Sputnik Грузия

Приближение весны не за горами. Сейчас все мы находимся в ожидании её прихода. А в некоторых местах мира люди уже ощущают ее появление. Там расцвели вишни... 29.02.2024, Sputnik Грузия

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Люди радуются пробуждению весны. У них появляется замечательное весеннее настроение, которое охватывает душу чувством эмоционального подъёма, предвкушением любви и счастья!До календарной весны нам осталось ждать один день!

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