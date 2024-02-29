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Чем завершились переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Берлине

Чем завершились переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Берлине

Sputnik Грузия

Стороны отметили необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T18:19+0400

2024-02-29T18:19+0400

2024-02-29T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов согласились продолжить переговоры по мирному договору, сообщили в четверг в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства. На вилле Борзиг в Берлине 28-29 февраля состоялись переговоры министра иностранных дел Республика Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Республики Азербайджан Джейхуна Байрамова.Согласно информации МИД Азербайджана, на переговорах обсуждались позиции Баку и Еревана касательно пунктов проекта "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений"."Стороны отметили необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам", – говорится в сообщении МИД АР.Отмечается, что в ходе визита состоялась встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок как в двустороннем, так и трехстороннем формате. Министр Мирзоян выразил свою благодарность Германии за организацию переговоров, заявили в пресс-службе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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