https://sputnik-georgia.ru/20240229/chem-zavershilis-peregovory-glav-mid-armenii-i-azerbaydzhana-v-berline-286644742.html
Чем завершились переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Берлине
Чем завершились переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Берлине
Sputnik Грузия
Стороны отметили необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T18:19+0400
2024-02-29T18:19+0400
2024-02-29T18:29+0400
в мире
новости
политика
армения
азербайджан
германия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1d/286644587_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_c96f04331565e35cfadabd41595561e3.jpg
ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов согласились продолжить переговоры по мирному договору, сообщили в четверг в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства. На вилле Борзиг в Берлине 28-29 февраля состоялись переговоры министра иностранных дел Республика Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Республики Азербайджан Джейхуна Байрамова.Согласно информации МИД Азербайджана, на переговорах обсуждались позиции Баку и Еревана касательно пунктов проекта "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений"."Стороны отметили необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам", – говорится в сообщении МИД АР.Отмечается, что в ходе визита состоялась встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок как в двустороннем, так и трехстороннем формате. Министр Мирзоян выразил свою благодарность Германии за организацию переговоров, заявили в пресс-службе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
азербайджан
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1d/286644587_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_636c9d2704e6fd4924769a6705a79a7c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, армения, азербайджан, германия
в мире, новости, политика, армения, азербайджан, германия
Чем завершились переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Берлине
18:19 29.02.2024 (обновлено: 18:29 29.02.2024)
Стороны отметили необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам
ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов согласились продолжить переговоры по мирному договору, сообщили в четверг в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
На вилле Борзиг в Берлине 28-29 февраля состоялись переговоры министра иностранных дел Республика Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Республики Азербайджан Джейхуна Байрамова.
"Министры и их делегации обсудили позиции по положениям проекта двустороннего соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном". Было выражено взаимное согласие продолжить переговоры по открытым вопросам", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Согласно информации МИД Азербайджана, на переговорах обсуждались позиции Баку и Еревана касательно пунктов проекта "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".
"Стороны отметили необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам", – говорится в сообщении МИД АР.
Отмечается, что в ходе визита состоялась встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок как в двустороннем, так и трехстороннем формате.
Министр Мирзоян выразил свою благодарность Германии за организацию переговоров, заявили в пресс-службе.