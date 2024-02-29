https://sputnik-georgia.ru/20240229/inostrantsev-v-gruzii-obvinili-v-otmyvanii-millionov-dollarov-286647224.html

Иностранцев в Грузии обвинили в отмывании миллионов долларов

Иностранцев в Грузии обвинили в отмывании миллионов долларов

Sputnik Грузия

Все имущество обвиняемых, как и счета в банках, арестованы, а им самим грозит от 9 до 12 лет лишения свободы 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T21:39+0400

2024-02-29T21:39+0400

2024-02-29T21:39+0400

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грузия

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генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение пяти иностранным гражданам в отмывании 15 миллионов долларов через Грузию, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, иностранные граждане, чье гражданство прокуратура не уточняет, перечислили деньги неизвестного происхождения на счета, открытые ими в грузинских коммерческих банках. После этого часть денег они перечислили на свои счета за границей, а часть потратили на криптовалюту и дорогостоящие дома, квартиры и автомобили. В данный момент все имущество обвиняемых, как и счета в банках, арестованы, а им самим грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за легализацию незаконных доходов с целью получения дохода в особо крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, генеральная прокуратура грузии