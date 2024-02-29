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Ищенко: ложь Зеленского о потерях, танки Abrams на поле боя и европейские армии на Украине
Ищенко: ложь Зеленского о потерях, танки Abrams на поле боя и европейские армии на Украине
Sputnik Грузия
Хотя Макрон и заявил, что некоторые страны Европы готовы ввести войска на Украину, сама Франция, скорее всего, останется в стороне и ограничится лишь призывами... 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T10:37+0400
2024-02-29T10:37+0400
2024-02-29T10:37+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Ростислав Ищенко. Какие страны коллективный Запад хочет втянуть в войну с Россией? Зачем Зеленский решил как минимум в 10 раз занизить потери Украины? Почему американские танки Abrams, которые ВСУ начали использовать в бою, не смогут помочь Украине стабилизировать фронт? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, украина, европа, франция, политика, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, европа, франция, политика, видео
Ищенко: ложь Зеленского о потерях, танки Abrams на поле боя и европейские армии на Украине
Хотя Макрон и заявил, что некоторые страны Европы готовы ввести войска на Украину, сама Франция, скорее всего, останется в стороне и ограничится лишь призывами к этому
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Ростислав Ищенко. Какие страны коллективный Запад хочет втянуть в войну с Россией? Зачем Зеленский решил как минимум в 10 раз занизить потери Украины? Почему американские танки Abrams, которые ВСУ начали использовать в бою, не смогут помочь Украине стабилизировать фронт?
Обо всем этом смотрите в видео.