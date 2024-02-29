https://sputnik-georgia.ru/20240229/ischenko-lozh-zelenskogo-o-poteryakh-tanki-abrams-na-pole-boya-i-evropeyskie-armii-na-ukraine-286632614.html

Ищенко: ложь Зеленского о потерях, танки Abrams на поле боя и европейские армии на Украине

Ищенко: ложь Зеленского о потерях, танки Abrams на поле боя и европейские армии на Украине

Sputnik Грузия

Хотя Макрон и заявил, что некоторые страны Европы готовы ввести войска на Украину, сама Франция, скорее всего, останется в стороне и ограничится лишь призывами... 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T10:37+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Ростислав Ищенко. Какие страны коллективный Запад хочет втянуть в войну с Россией? Зачем Зеленский решил как минимум в 10 раз занизить потери Украины? Почему американские танки Abrams, которые ВСУ начали использовать в бою, не смогут помочь Украине стабилизировать фронт? Обо всем этом смотрите в видео.

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