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Какой сегодня церковный праздник: 29 февраля 2024

Какой сегодня церковный праздник: 29 февраля 2024

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю, 29 февраля 2024 отмечают день памяти Святых Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила... 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T01:01+0400

2024-02-29T01:01+0400

2024-02-29T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 29 февраля поминают мучеников Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илию, Даниила, Иеремию и Исаию, пострадавших в Кесарии Палестинской во время правления Диоклетиана (284-305).Святой Памфил, уроженец города Берита (Бейрут), получив образование в Александрии, был поставлен пресвитером в Кесарии. Много потрудившись над сличением и исправлением текстов Нового Завета, поврежденных переписчиками, пресвитер исправленные копии переписывал и рассылал всем желающим.В Кесарии трудами и заботами святого была собрана обширная библиотека духовных книг, служившая христианскому просвещению. Таким образом, преподобный обратил многих язычников в истинную веру.Блаженный Иероним, живший в IV – начале V веков, очень чтивший Святого Памфила, хранил у себя некоторые его рукописи. Святому Памфилу в проповеди Христовой веры деятельно помогали пожилой диакон Елийской церкви, преподобный Валент, прекрасно знавший Священное Писание, и пламенный исповедник Павел.Правитель Кесарии Палестинской, Урбан, заключил мучеников Памфила, Валента и Павла в тюрьму на два года. Его преемник Фирмилиан осудил в Египте 130 христиан и отправил их на золотоносные рудники в Киликию (Малая Азия).Осужденных до места изгнания сопровождали пять юношей-братьев, которых на обратном пути в Египет задержали в Кесарии и бросили в тюрьму за исповедание Христа. Юношей доставили на суд вместе с ранее заключенными Памфилом, Валентом и Павлом. Братьев, назвавшихся именами ветхозаветных пророков Иеремии, Илии, Исаии, Самуила и Даниила, подвергли жестоким пыткам и, не добившись отречения, казнили вместе с Памфилом, Валентом и Павлом.Порфирия, 18-летнего слугу пресвитера Памфила, попросившего разрешения похоронить тела мучеников, сожгли на костре. Вместе с мучениками казнили бывшего воина – благочестивого христианина Селевкия, который приветствовал подвиг мучеников.По приказу правителя на кресте распяли его пожилого слугу Феодула, который также поприветствовал мучеников, ведомых на казнь. На сожжение осудили и юношу Иулиана – каппадокийца, который увидев тела мучеников, брошенные на съедение зверям, преклонил перед ними колена.Тела всех 12-и мучеников оставались в течение четырех дней без погребения. Но ни звери, ни птицы их не коснулись. Язычники, смущенные этим обстоятельством, позволили христианам похоронить тела мучеников. Произошло это 308–309 году.Епископ МесопотамскийПо церковному календарю 29 февраля поминают преподобного Маруфа, епископа Месопотамского.Будущий святой был епископом основанного им города Тигрита (по-гречески – Мартирополя), расположенного на границе Византийской империи с Персией. Святой, прославившись ученостью и благочестием, писал о мучениках, пострадавших за Христову веру от персидского царя Сапора.Преподобный участвовал на II Вселенском Соборе, созванном в Константинополе в 381-м против ереси Македония, а в 383-м – на поместном Антиохийском Соборе против мессалиан.Святой Маруф в 403–404 году отправился в Константинополь, чтобы исходатайствовать защиту персидским христианам у императора Аркадия. Дважды император Феодосий Младший посылал преподобного к шаху Издегерду для заключения между империей и Персией мира.Исполняя должность посла при дворе Издегерда, святой Маруф в 414-м внушил шаху расположение к христианам и содействовал в Персии свободе исповедания истинной веры. Он восстанавливал христианские храмы, разрушенные персидским шахом Сапором, а также перенес мощи святых мучеников в Мартирополь, где он и скончался примерно в 422 году.ИмениныПо церковному календарю, 29 февраля именины отмечают Илья и Порфирий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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