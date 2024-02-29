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Кандидат на членство в ЕС – в Армении заговорили о готовности получить статус
Кандидат на членство в ЕС – в Армении заговорили о готовности получить статус
Sputnik Грузия
Будучи демократическим государством, Армения может задумываться над возможностью стать кандидатом в члены Евросоюза, говорит Симонян 29.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС, заявил журналистам спикер парламента республики Ален Симонян, сообщил Sputnik Армения.Симонян отметил, что Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность.По его словам, действующая система безопасности, частью которой является Армения, не действует, хотя никто и не говорит о выводе российской военной базы. Нет обсуждений и касаемо НАТО.По словам спикера, Ереван пытается покупать оружие из всех возможных мест для защиты своей безопасности. "Если это мешает какой-то иной системе безопасности, это их проблема", – говорит Симонян.В интервью телеканалу France 24, опубликованному 22 февраля, армянский премьер сказал, что Армения "заморозила" свое участие в ОДКБ. В Кремле позже заявили, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет "заморозки" членства, более того, режима "заморозки" не существует. А 28 февраля, выступая в парламенте, Никол Пашинян заявил, что "сейчас мы де-факто "заморозили", но если процесс будет продолжаться (невыполнения обязательств перед Арменией в сфере безопасности), то "заморозим" и де-юре".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, в мире, армения, нато, евросоюз
политика, новости, в мире, армения, нато, евросоюз
Кандидат на членство в ЕС – в Армении заговорили о готовности получить статус
20:26 29.02.2024 (обновлено: 20:47 29.02.2024)
Будучи демократическим государством, Армения может задумываться над возможностью стать кандидатом в члены Евросоюза, говорит Симонян
ТБИЛИСИ, 29 фев
– Sputnik.
Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС, заявил журналистам спикер парламента республики Ален Симонян, сообщил Sputnik Армения
.
"Я не хочу торопиться, не хочу, чтобы получилось так, что мы делаем какой-то односторонний шаг. По нашим показателям у нас более высокий уровень демократии, чем у некоторых членов ЕС. Нам следует думать в этом направлении, но не нужно спешить и делать резкие шаги", – ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Симонян отметил, что Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность.
По его словам, действующая система безопасности, частью которой является Армения, не действует, хотя никто и не говорит о выводе российской военной базы. Нет обсуждений и касаемо НАТО.
"Никто не говорил о военной базе, мы о ней не говорили, но для нас очевидно, что эта система безопасности не работает. Что еще должно произойти, чтобы понять, что эта система безопасности не работает?" – заявил он.
По словам спикера, Ереван пытается покупать оружие из всех возможных мест для защиты своей безопасности. "Если это мешает какой-то иной системе безопасности, это их проблема", – говорит Симонян.
В интервью телеканалу France 24, опубликованному 22 февраля, армянский премьер сказал, что Армения "заморозила" свое участие в ОДКБ. В Кремле позже заявили, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет "заморозки" членства, более того, режима "заморозки" не существует. А 28 февраля, выступая в парламенте, Никол Пашинян заявил, что "сейчас мы де-факто "заморозили", но если процесс будет продолжаться (невыполнения обязательств перед Арменией в сфере безопасности), то "заморозим" и де-юре".