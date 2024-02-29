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Кандидат на членство в ЕС – в Армении заговорили о готовности получить статус

Кандидат на членство в ЕС – в Армении заговорили о готовности получить статус

Sputnik Грузия

Будучи демократическим государством, Армения может задумываться над возможностью стать кандидатом в члены Евросоюза, говорит Симонян 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T20:26+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС, заявил журналистам спикер парламента республики Ален Симонян, сообщил Sputnik Армения.Симонян отметил, что Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность.По его словам, действующая система безопасности, частью которой является Армения, не действует, хотя никто и не говорит о выводе российской военной базы. Нет обсуждений и касаемо НАТО.По словам спикера, Ереван пытается покупать оружие из всех возможных мест для защиты своей безопасности. "Если это мешает какой-то иной системе безопасности, это их проблема", – говорит Симонян.В интервью телеканалу France 24, опубликованному 22 февраля, армянский премьер сказал, что Армения "заморозила" свое участие в ОДКБ. В Кремле позже заявили, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет "заморозки" членства, более того, режима "заморозки" не существует. А 28 февраля, выступая в парламенте, Никол Пашинян заявил, что "сейчас мы де-факто "заморозили", но если процесс будет продолжаться (невыполнения обязательств перед Арменией в сфере безопасности), то "заморозим" и де-юре".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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