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Мы будем только сами определять свой путь – выступление Путина перед Федеральным собранием

Мы будем только сами определять свой путь – выступление Путина перед Федеральным собранием

Sputnik Грузия

Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T16:29+0400

2024-02-29T16:29+0400

2024-02-29T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Мы будем только сами определять свой путь и беречь традиции, решать задачи исходя из нашего мировоззрения, заявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. По его словам, представители разных этносов, культур, религий на деле доказали, что единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Ход СВО и новое оружиеПутин подчеркнул, что российская армия получила колоссальный боевой опыт во время спецоперации. Выросла целая плеяда командиров, берегущих людей и грамотно исполняющих свои обязанности. Президент РФ поблагодарил всех, кто сейчас борется за интересы отечества, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом. Россия будет помнить своих героев. Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению, подчеркнул Путин. "В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", – сообщил он. Президент указал на гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал", который не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в зоне спецоперации. Он также добавил, что в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", эта система сейчас в строю. Кроме того, глава государства уточнил, что в России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, о которых еще сообщат гражданам. Отношения с США и вопросы безопасности Президент России сообщил, что Вашингтон предпринимает откровенно враждебные действия, стремясь нанести "стратегическое поражение" Москве на поле боя. При этом он подчеркнул, что слова о заинтересованности Вашингтона в договоренностях о стратегической стабильности – это демагогия. Вопросы безопасности и стабильности должны решаться в едином комплексе, отметил президент. "Запад также пытается втянуть Россию в гонку вооружений, что однажды уже удалось сделать. Однако задача Москвы – развивать ОПК так, чтобы развить научный, технологический потенциал страны. Надо максимально рационально распределять ресурсы", – сказал Путин. России нужно выйти на качественно новый уровень оснащения вооруженных сил, добавил президент. Серьезно нужно укрепить группировки на Западном направлении. Последствия для интервентов будут весьма трагичными, подчеркнул Путин. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Нынешнее поколение на Западе не прошло через такие тяжелые испытания, как война. Россия же прошла через многое, отметил президент. О новом миропорядкеПо словам президента РФ, без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен, Москва стремится к объединению глобального большинства. "Сейчас рушатся многие монополии, стереотипы. К 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37 процентов глобального ВВП, а показатель G7 опустится до 27,8 процента", – рассказал президент. Россия вместе с дружественными государствами будет создавать эффективные логистические коридоры, развивать взаимодействие на основе равноправия. К организациям, таким как ШОС, БРИКС, активно подключаются новые страны, подчеркнул президент. Позитивно развивается сотрудничество Россия-АСЕАН. У Москвы давние хорошие отношения с арабскими и африканскими странами, добавил Путин. "Огромные перспективы видим в построении большого евразийского партнёрства в сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь". Позитивно развивается диалог России с АСЕАН. Настоящим прорывом стали саммиты Россия-Африка. Африканский континент всё громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет. Мы искренне поддерживаем все эти устремления. У России давние хорошие отношения с арабскими государствами", – сказал Путин. Глава государства добавил, что важно находить новые точки соприкосновения в этом партнерстве.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера – с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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