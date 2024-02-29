https://sputnik-georgia.ru/20240229/narodnye-primety-na-fedorov-den-2024-chto-nelzya-delat-1-marta-286636956.html

Народные приметы на Федоров день 2024: что нельзя делать 1 марта?

Народные приметы на Федоров день 2024: что нельзя делать 1 марта?

Sputnik Грузия

Православная церковь 1 марта поминают великомученика Феодора Тирона, жившего в III и IV веках в Понтийском государстве 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T12:32+0400

2024-02-29T12:32+0400

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справки

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В народном календаре 1 марта называют Федоров день или "День Федора Тирона", с которым связывают много примет и запретов. Что нельзя делать на Федоров день: о народных приметах 1 марта читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Федоров день заниматься рукоделием, потому что все, что будет сшито в этот день, быстро придет в негодность. Нельзя 1 марта подстригать волосы или стричь ногти – по приметам можно привлечь финансовые проблемы. В Федоров день нельзя надевать яркую новую или темную одежду – по приметам можно в дом притянуть болезни и несчастья. Покупать 1 марта новые сапоги, ботики или туфли нельзя – по приметам можно пройти через серьезные испытания. Писать письма в Федоров день – плохая примета, можно серьезно поссориться с адресатом послания. Народные приметы По народным приметам предстоят сильные морозы, если в Федоров день погода выдалась ясная и теплая. В ближайшие дни потеплеет, если в Федоров день по небу стремительно несутся облака, а если 1 марта птицы беспокойно чирикают – это примета, что скоро резко похолодает. Поднимется сильный ветер, если собаки в Федоров день катаются по земле, а если 1 марта домашние питомцы прижимаются к печке – это верная примета, что надвигается пурга. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

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справки