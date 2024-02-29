https://sputnik-georgia.ru/20240229/pervyy-den-vesny-ili-1-marta-2024-primety-prazdnika-286645566.html

Первый день весны, или 1 марта 2024: приметы праздника

Первый день весны, или 1 марта 2024: приметы праздника

Sputnik Грузия

Первый день весны – народный праздник, который во многих странах отмечают 1 марта 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T19:32+0400

2024-02-29T19:32+0400

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До принятия христианства весну считали символом возрождения природы, поэтому первый день весны, или 1 марта, с древних времен встречали народным гулянием и всеобщей радостью. Как отмечают первый день весны и какие приметы связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия. Первый день весны Народный праздник – первый день весны – древние славяне отмечали веселым гуляньем и верили, что с зимними холодами уходят все несчастья и болезни, уступая место радости, удаче и достатку. Народный праздник славяне считали началом года и прославляли в первый день весны бога плодородия и солнечного света Ярилу. После принятия христианства некоторые традиции и приметы празднования первого дня весны сохранилась по сей день во многих странах, в том числе в Румынии, Болгарии, России, Молдове и Беларуси. В те далекие времена в праздник не работали. Многие и сегодня первый день весны стараются провести весело, отложив любые дела. По традиции в первый день весны молились за всех родных и близких, чтобы в роду не было самоубийц, так как, по преданию, именно 1 марта повесился Иуда, предавший Спасителя. Приметы праздника По народным приметам беременные старались не пропустить в первый день весны рассвет. Они верили, что выносить здорового и крепкого ребенка дает силы именно восходящее солнце. Хорошей приметой считался снег, выпавший в ночь на 1 марта. Матери с утра поручали детям смести снег с крыльца и размести дорожку к колодцу, чтобы привлечь здоровье и счастье в дом. Повитухи в первый день весны вносили полуденный снег в дом, чтобы обтереть им руки – по приметам так передавалась им весенняя чистота. Холода еще продержатся, если веточка, которую бросят 1 марта на снег, останется на поверхности, а если провалится – это явная примета, что скоро потеплеет. По народным приметам урожай зерновых будет богатый, если в первый день весны идет снег, а если 1 марта тепло – значит ягод и грибов будет мало. Лето ожидается дождливое, но теплое, если в первый день весны дует южный ветер, а если 1 марта подует северный ветер – это примета, что летний сезон будет холодным. Материал подготовлен на основе открытых источников

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