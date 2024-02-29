https://sputnik-georgia.ru/20240229/pryamaya-translyatsiya-poslaniya-vladimira-putina-k-federalnomu-sobraniyu-286633118.html
Прямая трансляция послания Владимира Путина к Федеральному собранию
Прямая трансляция послания Владимира Путина к Федеральному собранию
Sputnik Грузия
Смотрите в видео кадры обращения президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T12:59+0400
2024-02-29T12:59+0400
2024-02-29T13:13+0400
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владимир путин
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1d/286634694_0:315:3071:2042_1920x0_80_0_0_92ad98371db0e8d717ce2f50d77cf04d.jpg
В соответствии с Конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание, как правило, становится основой законов и указов.С учетом политического календаря послание президента России имеет особую важность, так как в его выступлении будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет.
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мультимедиа, видео, россия, владимир путин, видео
мультимедиа, видео, россия, владимир путин, видео
Прямая трансляция послания Владимира Путина к Федеральному собранию
12:59 29.02.2024 (обновлено: 13:13 29.02.2024)
Смотрите в видео кадры обращения президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию
В соответствии с Конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание, как правило, становится основой законов и указов.
С учетом политического календаря послание президента России имеет особую важность, так как в его выступлении будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет.