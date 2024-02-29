https://sputnik-georgia.ru/20240229/pryamaya-translyatsiya-poslaniya-vladimira-putina-k-federalnomu-sobraniyu-286633118.html

Прямая трансляция послания Владимира Путина к Федеральному собранию

Прямая трансляция послания Владимира Путина к Федеральному собранию

Sputnik Грузия

Смотрите в видео кадры обращения президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию 29.02.2024, Sputnik Грузия

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В соответствии с Конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание, как правило, становится основой законов и указов.С учетом политического календаря послание президента России имеет особую важность, так как в его выступлении будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет.

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