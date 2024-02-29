https://sputnik-georgia.ru/20240229/zatmenie-planety-sozvezdiya-chem-nebo-poraduet-zemlyan-v-marte-2024-286646788.html

Затмение, планеты, созвездия: чем небо порадует землян в марте 2024?

Затмение, планеты, созвездия: чем небо порадует землян в марте 2024?

Sputnik Грузия

Небо в марте 2024 года порадует интересными астрономическими событиями – в первый весенний месяц земляне увидят затмение, крупнейшие планеты солнечной системы... 29.02.2024, Sputnik Грузия

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наука

лунное затмение

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День весеннего равноденствия также наступит в марте. Он знаменует начало астрономической весны в Северном полушарии. Чем небо порадует в первый весенний месяц и когда можно увидеть главные астрономические события в марте 2024 года, читайте в Sputnik Грузия. Затмение В марте жители нашей планеты увидят первое лунное затмение 2024 года. Лунное затмение, которое произойдет 25 марта, будет полутеневым, так как земная тень в этот раз не сможет закрыть полностью лунный диск. Общая продолжительность затмения, которое будет видно из любого места, где в данный момент Луна находится над горизонтом, составит более четырех с половиной часов. В частности, первое лунное затмение будет видно из Северной и Южной Америки, Аляски, Антарктиды и северо-востока России. Планеты В марте 2024 года астрономы-любители невооруженным глазом смогут в небе увидеть три планеты – Юпитер, Уран и Меркурий. Уран и Юпитер можно будет наблюдать в течение марта на вечернем небе в созвездии Овен. Меркурий виден будет вечером 1-6 марта в созвездии Водолей и 7-31 числа – в Рыбах. Марс, Венера, Сатурн и Нептун, которые теряются в солнечном сиянии, наблюдаться в первый весенний месяц не будут. Созвездия Порадует небо в марте 2024 года и яркими созвездиями – зимние созвездия будут видны в юго-западной части неба с вечера, постепенно склоняясь к горизонту, место уступят весенним. Змееносец взойдет на востоке, Геркулес находится над ним, а еще выше расположен астеризм Голова Дракона. Созвездие Лиры поднимется на северо-востоке неба, а Лебедь – близ горизонта. На северной стороне, невысоко над горизонтом видно созвездие Кассиопея, правее и выше находится Цефей, а Персей – левее. На западе заходит Орион, а Возничий и Близнецы располагаются над ним. Вблизи зенита находится Большая Медведица, в марте 2024 года на ночном небе хорошо будут видны семь ярких звезд небесного Ковша – Дубхе, Мерак, Мицар, Мегрец, Алиот, Фекда и Бенетнаш. На юге в течение ночи будет царствовать созвездие Лев, восточнее будут видны Северная Корона и Волопас. Материал подготовлен на основе открытых источников

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