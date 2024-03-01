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Почему Армию США тревожит порог применения тактического ядерного оружия России

Почему Армию США тревожит порог применения тактического ядерного оружия России

Sputnik Грузия

В прокси-войне с Россией Вашингтон готов пожертвовать своими европейскими вассалами, однако не готов к глобальной Третьей мировой 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T10:58+0400

2024-03-01T10:58+0400

2024-03-01T11:44+0400

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Армия США анализирует стратегию и тактику российских войск на украинском ТВД, оценивает установленный порог боевого применения тактического ядерного оружия РФ, за которым может последовать применение стратегических средств.Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля заявил о желании Запада сделать Россию зависимым и вымирающим пространством. Разумеется, подобные планы обречены на провал. Вооруженные силы РФ наращивают могущество и успешно решают задачи СВО на украинском ТВД. Надежная ядерная триада России находятся в постоянной готовности к гарантированному уничтожению высокотехнологичного агрессора, включая североамериканскую территорию США и европейские страны НАТО. Владимир Путин вполне своевременно напомнил, что новейшие межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" с гиперзвуковыми блоками "Авангард" поставлены на боевое дежурство: "Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования".Между тем, Америка готовится к ведению крупной войны. Пентагон намерен провести реструктуризацию войск, и за пять лет нарастить количество действующих военнослужащих до 470 тысяч (на сегодня – 445 тысяч). Министр армии США Кристина Уормут подчеркнула: "Мы отходим от борьбы с терроризмом и борьбы с повстанцами. Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным боевым операциям". Американская военная разведка внимательно изучает структуру, тактику, логистику российской армии в зоне СВО, и военную доктрину, которая регламентирует применение тактического и стратегического ядерного арсенала РФ. Аналитики безуспешно пытаются "вычислить" направление нового наступления ВС России.Вашингтон планирует крупномасштабные военные операции в Европе, продолжая выставлять европейских вассалов инициаторами эскалации (вспоминаем одобренное США заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на Украину) и главными поставщиками ракетного оружия бандеровцам (наблюдаем колебания германского канцлера Олафа Шольца – под давлением в пользу передачи ВСУ крылатых ракет Taurus дальностью до 500 км). Ничего личного, просто "Америка – превыше всего", и европейцы обязаны пострадать.Yankee, go home!Демонизация РФ на Западе продолжается не один год. В процессе предвоенного "прогрева" обывателей таблоид Bild 28 февраля описал четыре фазы "нападения" России на страны НАТО: интернет-дезинформация и кибератаки, "зачистка" космического пространства от спутников Запада, непосредственное нападение российской армии на Германию (для начала) и применение по альянсу биологического, химического, ядерного оружия, и финальное "обесточивание мира" ядерным электромагнитным импульсом на высоте до 50 км над уровнем моря. Налицо все признаки весеннего обострения у заказчиков и исполнителей этого зловещего "комикса".Мир не готов безрассудно соответствовать "правилам" и следовать планам США. Даже "верноподданный" канцлер Шольц понимает: поставка ВСУ дальнобойных ракет Taurus предполагает серверную поддержку, аппаратное и программное обеспечение, планирование миссий, конфиденциальную информацию и 3D-моделирование полетного маршрута – прямое участие специалистов бундесвера в военном конфликте с Россией. Ранее Британия и Франция крайне рискованно передали Киеву более 200 аналогичных "Таурусу" крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG "воздух – земля" дальностью до 300 км, Германия не рискует прибавить еще "200 км эскалации". Российская сторона неоднократно предупреждала страны НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против ВС России. Вашингтон настойчиво ищет обходные (безопасные) пути для прокси-поставок европейских вооружений через цепочку государств-посредников. Сколько веревочке ни виться, а цели СВО неизменны, итоги предопределены.По данным западных разведок, российская военная мысль по управлению эскалацией гораздо сложнее ранее принятого вербального упрощения "эскалация ради деэскалации". Порог применения Россией тактического ядерного оружия (до 2000 единиц воздушного, морского и наземного базирования) оказался значительно ниже, чем считалось ранее. "Российская военно-морская ядерная доктрина… интегрирует ядерное планирование на более низких уровнях, предоставляя командирам широкую гибкость в выборе целей после первоначального применения ядерного оружия". А на горизонте вероятных событий маячат тысячи стратегических боевых блоков МБР воздушного, морского, шахтного базирования и подвижных грунтовых комплексов РФ, которые обеспечивают высокую живучесть ядерной триады, эффективность и гарантируют уничтожение любого противника России. Впрочем, даже американский (ангажированный) еженедельник Newsweek заметил, что "линия фронта Украины рушится" под ударами российских войск – без применения тактического ядерного оружия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, россия, колумнисты, сша, вашингтон, украина, владимир путин, эммануэль макрон, нато, пентагон, политика, обострение ситуации вокруг украины