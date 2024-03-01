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Абоненты мобильной связи в Грузии могут "забанить" SMS-рекламу
Абоненты мобильной связи в Грузии могут "забанить" SMS-рекламу
Sputnik Грузия
Абонент может в любой момент запросить информацию, из каких источников были получены его контактные данные 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T09:01+0400
2024-03-01T09:01+0400
2024-03-01T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Агрессивная маркетинговая кампания по рассылке рекламных текстовых сообщений в Грузии ограничивается с 1 марта в соответствии с поправками в закон "О защите персональных данных". Согласно новшествам: Во всех государственных учреждениях, а также в некоторых частных компаниях должны быть ответственные за защиту персональных данных сотрудника. О нарушениях правил отправки рекламных сообщений пользователи смогут сообщить в Службу защиты персональных данных. Эта же служба определяет размер штрафа. Для компании или предпринимателя с годовым оборотом до 500 тысяч лари (около 185 тысяч долларов) штраф составит 2 тысячи лари (около 740 долларов), а для компаний с большим оборотом – 3 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов). При выявлении отягчающих обстоятельств сумма будет увеличена.Верхняя граница штрафа составляет 20 тысяч лари (около 7,4 тысячи долларов). Кроме того, абонент может в любой момент запросить информацию, из каких источников были получены его контактные данные. Обновленный закон, гарантирующий защиту личной информации, является частью работы по гармонизации законодательства Грузии с европейским в соответствии с обязательствами в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение вступило в силу 1 июля 2016 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, служба защиты персональных данных, мобильный телефон, реклама
новости, грузия, общество, служба защиты персональных данных, мобильный телефон, реклама
Абоненты мобильной связи в Грузии могут "забанить" SMS-рекламу
09:01 01.03.2024 (обновлено: 10:49 01.03.2024)
Абонент может в любой момент запросить информацию, из каких источников были получены его контактные данные
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Агрессивная маркетинговая кампания по рассылке рекламных текстовых сообщений в Грузии ограничивается с 1 марта в соответствии с поправками в закон "О защите персональных данных".
Уведомление должно быть отправлено только с предварительного согласия абонента;
Абонент может отказаться от получения рекламного сообщения в любой момент – компания обязана удовлетворить запрос в течение семи рабочих дней;
Должен быть простой способ отказа от получения рекламных сообщений.
Во всех государственных учреждениях, а также в некоторых частных компаниях должны быть ответственные за защиту персональных данных сотрудника.
О нарушениях правил отправки рекламных сообщений пользователи смогут сообщить в Службу защиты персональных данных. Эта же служба определяет размер штрафа.
Для компании или предпринимателя с годовым оборотом до 500 тысяч лари (около 185 тысяч долларов) штраф составит 2 тысячи лари (около 740 долларов), а для компаний с большим оборотом – 3 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов). При выявлении отягчающих обстоятельств сумма будет увеличена.
Верхняя граница штрафа составляет 20 тысяч лари (около 7,4 тысячи долларов).
Кроме того, абонент может в любой момент запросить информацию, из каких источников были получены его контактные данные.
Обновленный закон, гарантирующий защиту личной информации, является частью работы по гармонизации законодательства Грузии с европейским в соответствии с обязательствами в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение вступило в силу 1 июля 2016 года.