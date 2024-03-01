https://sputnik-georgia.ru/20240301/abonenty-mobilnoy-svyazi-mogut-zabanit-sms-reklamu-286651478.html

Абоненты мобильной связи в Грузии могут "забанить" SMS-рекламу

Абоненты мобильной связи в Грузии могут "забанить" SMS-рекламу

Sputnik Грузия

Абонент может в любой момент запросить информацию, из каких источников были получены его контактные данные 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T09:01+0400

2024-03-01T09:01+0400

2024-03-01T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Агрессивная маркетинговая кампания по рассылке рекламных текстовых сообщений в Грузии ограничивается с 1 марта в соответствии с поправками в закон "О защите персональных данных". Согласно новшествам: Во всех государственных учреждениях, а также в некоторых частных компаниях должны быть ответственные за защиту персональных данных сотрудника. О нарушениях правил отправки рекламных сообщений пользователи смогут сообщить в Службу защиты персональных данных. Эта же служба определяет размер штрафа. Для компании или предпринимателя с годовым оборотом до 500 тысяч лари (около 185 тысяч долларов) штраф составит 2 тысячи лари (около 740 долларов), а для компаний с большим оборотом – 3 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов). При выявлении отягчающих обстоятельств сумма будет увеличена.Верхняя граница штрафа составляет 20 тысяч лари (около 7,4 тысячи долларов). Кроме того, абонент может в любой момент запросить информацию, из каких источников были получены его контактные данные. Обновленный закон, гарантирующий защиту личной информации, является частью работы по гармонизации законодательства Грузии с европейским в соответствии с обязательствами в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение вступило в силу 1 июля 2016 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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