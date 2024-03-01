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Адвокат в Грузии скончалось в зале суда

Адвокат в Грузии скончалось в зале суда

Sputnik Грузия

Смерть была внезапной и на данный момент причина неизвестна, заявили в Ассоциации адвокатов 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Адвокат Ия Рехвиашвили скончалась в зале суда, сообщает президент Ассоциация адвокатов Грузии Давид Асатиани По данным ассоциации, смерть была внезапной и на данный момент причина неизвестна. Ассоциация адвокатов Грузии выражает соболезнование семье и друзьям погибшей, у которой было 30 лет адвокатской практики. Других подробностей не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, давид асатиани, ассоциация адвокатов грузии