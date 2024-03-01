https://sputnik-georgia.ru/20240301/chto-s-vozdukhom-v-tbilisi---sinoptiki-dayut-obyasneniya-286650180.html
Что с воздухом в Тбилиси – синоптики дают объяснения
Что с воздухом в Тбилиси – синоптики дают объяснения
Sputnik Грузия
Увеличение содержания твердых частиц в атмосферном воздухе может быть связано с распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T00:41+0400
2024-03-01T00:41+0400
2024-03-01T01:16+0400
грузия
новости
тбилиси
национальное агентство окружающей среды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23937/33/239373303_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b3769c3415496bdb51199d3a38da8db6.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии зафиксировано увеличение твердых частиц, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды. По данным агентства, увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе может быть связано с распространение пустынных пылевых масс с юга и юго-востока. При этом сообщается, что Национальное агентство окружающей среды министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии продолжает постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций.В Тбилиси и некоторых других районах Грузии 16 февраля жители наблюдают природное явление, похожее на туман. В агентстве отметили, что транспограничное загрязнение в течение года фиксируется в определенные дни и является метеорологическим явлением, поэтому нет повода для паники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23937/33/239373303_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_833cc6da2553aa0a7b960031a55e702a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Что с воздухом в Тбилиси – синоптики дают объяснения
00:41 01.03.2024 (обновлено: 01:16 01.03.2024)
Увеличение содержания твердых частиц в атмосферном воздухе может быть связано с распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии зафиксировано увеличение твердых частиц, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды.
По данным агентства, увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе может быть связано с распространение пустынных пылевых масс с юга и юго-востока.
"Трансграничное загрязнение фиксируется во время аналогичной синоптической ситуации в определенные дни года", – отмечает агентство.
При этом сообщается, что Национальное агентство окружающей среды министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии продолжает постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций.
В Тбилиси и некоторых других районах Грузии 16 февраля жители наблюдают природное явление, похожее на туман. В агентстве отметили, что транспограничное загрязнение в течение года фиксируется в определенные дни и является метеорологическим явлением, поэтому нет повода для паники.