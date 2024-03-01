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Что с воздухом в Тбилиси – синоптики дают объяснения

Что с воздухом в Тбилиси – синоптики дают объяснения

Sputnik Грузия

Увеличение содержания твердых частиц в атмосферном воздухе может быть связано с распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T00:41+0400

2024-03-01T00:41+0400

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грузия

новости

тбилиси

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии зафиксировано увеличение твердых частиц, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды. По данным агентства, увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе может быть связано с распространение пустынных пылевых масс с юга и юго-востока. При этом сообщается, что Национальное агентство окружающей среды министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии продолжает постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций.В Тбилиси и некоторых других районах Грузии 16 февраля жители наблюдают природное явление, похожее на туман. В агентстве отметили, что транспограничное загрязнение в течение года фиксируется в определенные дни и является метеорологическим явлением, поэтому нет повода для паники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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