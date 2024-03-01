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Глава Минздрава Грузии ушел в отставку
Глава Минздрава Грузии ушел в отставку
Sputnik Грузия
О причинах ухода министра пока не сообщается 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T10:58+0400
2024-03-01T10:58+0400
2024-03-01T11:23+0400
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грузия
зураб азарашвили
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Зураб Азарашвили покинул пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, сообщает администрация правительства Грузии.Отмечается, что до принятия решения Азарашвили поговорил с премьер-министром Грузии Ираклием Кобазидзе.Джагмаидзе возглавил Минздрав страны в декабре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, зураб азарашвили
новости, грузия, зураб азарашвили
Глава Минздрава Грузии ушел в отставку
10:58 01.03.2024 (обновлено: 11:23 01.03.2024)
О причинах ухода министра пока не сообщается
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Зураб Азарашвили покинул пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, сообщает администрация правительства Грузии.
Отмечается, что до принятия решения Азарашвили поговорил с премьер-министром Грузии Ираклием Кобазидзе.
"Глава правительства представит нового министра здравоохранения в ближайшие дни", – сказано в сообщении правительства.
Джагмаидзе возглавил Минздрав страны в декабре 2021 года.