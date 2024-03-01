https://sputnik-georgia.ru/20240301/glava-minzdrava-gruzii-ushel-v-otstavku-286653866.html

Глава Минздрава Грузии ушел в отставку

Глава Минздрава Грузии ушел в отставку

Sputnik Грузия

О причинах ухода министра пока не сообщается 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T10:58+0400

2024-03-01T10:58+0400

2024-03-01T11:23+0400

новости

грузия

зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Зураб Азарашвили покинул пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, сообщает администрация правительства Грузии.Отмечается, что до принятия решения Азарашвили поговорил с премьер-министром Грузии Ираклием Кобазидзе.Джагмаидзе возглавил Минздрав страны в декабре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, зураб азарашвили