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Гражданину Грузии предъявили обвинение за контрабанду пяти килограммов золота
Гражданину Грузии предъявили обвинение за контрабанду пяти килограммов золота
Sputnik Грузия
Тайник был устроен между передними колесами автобуса 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Гражданину Грузии предъявили обвинение в контрабанде золотых изделий стоимостью более полумиллиона лари через турецко-грузинскую границу, говорится в сообщении Генпрокуратуры. По данным следствия, мужчина перевез более пяти килограмм золотых украшений в тайнике на автобусе следующем из Турции в Грузию через пропускной пункт "Сарпи". Тайник был устроен между передними колесами автобуса. Теперь задержанному грозит от 5 до 7 лет тюрьмы за провоз товара в особо крупном размере через таможенную границу Грузии в обход таможенного контроля. По решению суда, мужчина будет ждать приговора в заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, турция, золото, контрабанда
грузия, новости, происшествия, турция, золото, контрабанда

Гражданину Грузии предъявили обвинение за контрабанду пяти килограммов золота

22:33 01.03.2024
© photo: Sputnik / StringerКПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе
КПП Сарпи на грузино-турецкой границе - Sputnik Грузия, 1920, 01.03.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Тайник был устроен между передними колесами автобуса
ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Гражданину Грузии предъявили обвинение в контрабанде золотых изделий стоимостью более полумиллиона лари через турецко-грузинскую границу, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По данным следствия, мужчина перевез более пяти килограмм золотых украшений в тайнике на автобусе следующем из Турции в Грузию через пропускной пункт "Сарпи".
Тайник был устроен между передними колесами автобуса.
Теперь задержанному грозит от 5 до 7 лет тюрьмы за провоз товара в особо крупном размере через таможенную границу Грузии в обход таможенного контроля.
По решению суда, мужчина будет ждать приговора в заключении.
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