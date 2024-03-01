https://sputnik-georgia.ru/20240301/grazhdaninu-gruzii-predyavili-obvinenie-za-kontrabandu-pyati-kilogrammov-zolota-286662815.html

Гражданину Грузии предъявили обвинение за контрабанду пяти килограммов золота

Гражданину Грузии предъявили обвинение за контрабанду пяти килограммов золота

Sputnik Грузия

Тайник был устроен между передними колесами автобуса 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Гражданину Грузии предъявили обвинение в контрабанде золотых изделий стоимостью более полумиллиона лари через турецко-грузинскую границу, говорится в сообщении Генпрокуратуры. По данным следствия, мужчина перевез более пяти килограмм золотых украшений в тайнике на автобусе следующем из Турции в Грузию через пропускной пункт "Сарпи". Тайник был устроен между передними колесами автобуса. Теперь задержанному грозит от 5 до 7 лет тюрьмы за провоз товара в особо крупном размере через таможенную границу Грузии в обход таможенного контроля. По решению суда, мужчина будет ждать приговора в заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, турция, золото, контрабанда