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Изменения в вузах Грузии: где можно учиться три года вместо четырех?
Изменения в вузах Грузии: где можно учиться три года вместо четырех?
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Минобразования Грузии решил сократить срок обучения на факультете бизнес-администрирования 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Высшие учебные заведения Грузии могут сделать бакалавриат на факультете бизнес-администрирования трехлетним вместо четырех лет, сообщил Первый канал. Соответствующий приказ издал министр образования и науки Георгий Амилахвари.До этого такая возможность была только на факультете искусства. Кстати, бизнес-администрирование уже многие годы остается одним из самых востребованных образовательных направлений. Более того, ранее специалисты отрасли заявили, что в Грузии очень нужны и менеджеры по административным и коммерческим вопросам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, георгий амилахвари
грузия, общество, новости, тбилиси, георгий амилахвари
Изменения в вузах Грузии: где можно учиться три года вместо четырех?
11:42 01.03.2024 (обновлено: 11:51 01.03.2024)
Минобразования Грузии решил сократить срок обучения на факультете бизнес-администрирования
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Высшие учебные заведения Грузии могут сделать бакалавриат на факультете бизнес-администрирования трехлетним вместо четырех лет, сообщил Первый канал.
Соответствующий приказ издал министр образования и науки Георгий Амилахвари.
До этого такая возможность была только на факультете искусства.
Кстати, бизнес-администрирование уже многие годы остается одним из самых востребованных образовательных направлений. Более того, ранее специалисты отрасли заявили, что в Грузии очень нужны и менеджеры по административным и коммерческим вопросам.