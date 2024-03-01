https://sputnik-georgia.ru/20240301/izmeneniya-v-vuzakh-gruzii-gde-mozhno-uchitsya-tri-goda-vmesto-chetyrekh-286654222.html

Изменения в вузах Грузии: где можно учиться три года вместо четырех?

Изменения в вузах Грузии: где можно учиться три года вместо четырех?

Sputnik Грузия

Минобразования Грузии решил сократить срок обучения на факультете бизнес-администрирования 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T11:42+0400

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грузия

общество

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тбилиси

георгий амилахвари

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Высшие учебные заведения Грузии могут сделать бакалавриат на факультете бизнес-администрирования трехлетним вместо четырех лет, сообщил Первый канал. Соответствующий приказ издал министр образования и науки Георгий Амилахвари.До этого такая возможность была только на факультете искусства. Кстати, бизнес-администрирование уже многие годы остается одним из самых востребованных образовательных направлений. Более того, ранее специалисты отрасли заявили, что в Грузии очень нужны и менеджеры по административным и коммерческим вопросам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, георгий амилахвари