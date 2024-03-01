https://sputnik-georgia.ru/20240301/kakogo-chisla-proschennoe-voskresene-2024-data-prazdnika-286663406.html

Какого числа Прощеное воскресенье 2024? Дата праздника

Какого числа Прощеное воскресенье 2024? Дата праздника

Sputnik Грузия

Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом, в который православные верующие просят прощения друг у друга, чтобы с чистой душой начать самый... 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T23:05+0400

2024-03-01T23:05+0400

2024-03-01T23:37+0400

религия

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календарь религиозных праздников

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В Прощеное воскресенье шанс на прощение своих проступков и прегрешений, совершенных за истекший год, получает каждый человек. Какого числа прощенное воскресенье в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия. Церковный календарь Постоянной даты у Прощеного воскресенья нет – по церковному календарю праздник ежегодно выпадает где-то с середины февраля по середину марта. Прощеное воскресенье в 2024 году выпадет на 17 марта. Просить прощение перед началом Великого поста – древнейшая традиция, она появилась в Египте или Палестине. По преданию, монахи перед самым строгим и длительным постом по одному уходили в пустыню, где по примеру Иисуса проводили 40 дней практически без еды и воды, чтобы подготовиться к главному церковному празднику – Пасхе. Монахи перед дорогой просили друг у друга прощения за все обиды, невольные или осознанные, и сами прощали всех от души, понимая, что, возможно, видятся в последний раз. Так появилась эта древняя традиция и со временем перешла в церковное богослужение. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , прощенное воскресение, календарь религиозных праздников