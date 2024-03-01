https://sputnik-georgia.ru/20240301/kurs-lari-dollar-286650822.html
Курс лари на пятницу – 2,6599 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,6599 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T09:41+0400
2024-03-01T09:41+0400
2024-03-01T09:41+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/16/283536621_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_1e2e8f9b21b68fa8d6132434a5a3cf51.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 марта в размере 2,6599 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/16/283536621_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_82e1fb0286f4cd9a4ff50ab842281a19.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,6599 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 марта в размере 2,6599 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару.