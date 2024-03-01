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Онищенко о последствиях теракта с применением химического оружия
Онищенко о последствиях теракта с применением химического оружия
Sputnik Грузия
Химическое оружие, которое Украина хотела использовать в Запорожской области, не слишком полезно на поле боя и скорее представляет из себя инструмент... 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T12:02+0400
2024-03-01T12:02+0400
2024-03-01T12:02+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Может ли Украина сама производить химическое оружие? К чему приводили предыдущие попытки применить вещество группы BZ? Чем современное химическое оружие отличается от веществ времен Первой Мировой войны? Обо всем этом подробнее смотрите в интервью.
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мультимедиа, видео, геннадий онищенко, украина, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, геннадий онищенко, украина, россия, в мире, видео
Онищенко о последствиях теракта с применением химического оружия
Химическое оружие, которое Украина хотела использовать в Запорожской области, не слишком полезно на поле боя и скорее представляет из себя инструмент террористов
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Может ли Украина сама производить химическое оружие? К чему приводили предыдущие попытки применить вещество группы BZ? Чем современное химическое оружие отличается от веществ времен Первой Мировой войны?
Обо всем этом подробнее смотрите в интервью.