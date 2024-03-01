https://sputnik-georgia.ru/20240301/onischenko-o-posledstviyakh-terakta-s-primeneniem-khimicheskogo-oruzhiya-286655041.html

Онищенко о последствиях теракта с применением химического оружия

Онищенко о последствиях теракта с применением химического оружия

Sputnik Грузия

Химическое оружие, которое Украина хотела использовать в Запорожской области, не слишком полезно на поле боя и скорее представляет из себя инструмент... 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T12:02+0400

2024-03-01T12:02+0400

2024-03-01T12:02+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Может ли Украина сама производить химическое оружие? К чему приводили предыдущие попытки применить вещество группы BZ? Чем современное химическое оружие отличается от веществ времен Первой Мировой войны? Обо всем этом подробнее смотрите в интервью.

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