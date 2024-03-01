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В Грузии расширен список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег

В Грузии расширен список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег

Sputnik Грузия

На центральных депозитариев распространятся все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T18:35+0400

2024-03-01T18:35+0400

2024-03-01T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Центральные депозитарии, имеющие лицензию Национального банка Грузии, с 1 марта 2024 года обязаны соблюдать запреты об отмывании денег и финансировании терроризма. Соответствующие поправки в закон Грузии "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма" были приняты парламентом и подписаны президентом Грузии в декабре 2023 года.Согласно поправкам, на центральных депозитариев распространятся все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма, которые существуют для банков, брокерских компаний и микробанков. Они также будут обязаны предоставлять отчеты Нацбанку и распространить до 1 октября 2024 года требования закона на клиентов, с которыми установлены отношения до 1 января 2024 года.Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, борьба с терроризмом