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В Грузии ввели наказание за незаконные операции с цифровыми ценными бумагами
В Грузии ввели наказание за незаконные операции с цифровыми ценными бумагами
Sputnik Грузия
Мошенничество с ценными бумагами будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T16:57+0400
2024-03-01T16:57+0400
2024-03-01T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Незаконное распоряжение дематериализованными ценными бумагами в Грузии стало уголовным преступлением с 1 марта 2024 года.Согласно принятым парламентом в декабре 2024 года поправкам в Уголовный кодекс Грузии, распоряжение цифровыми ценными бумагами без согласования с производителем, числящимся в отчете "О владении дематериализованными ценными бумагами" без признаков отмывания денег либо мошенничества, будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.Под крупным размером подразумевается доход более 10 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия
В Грузии ввели наказание за незаконные операции с цифровыми ценными бумагами
16:57 01.03.2024 (обновлено: 17:02 01.03.2024)
Мошенничество с ценными бумагами будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Незаконное распоряжение дематериализованными ценными бумагами в Грузии стало уголовным преступлением с 1 марта 2024 года.
Согласно принятым парламентом в декабре 2024 года поправкам в Уголовный кодекс Грузии, распоряжение цифровыми ценными бумагами без согласования с производителем, числящимся в отчете "О владении дематериализованными ценными бумагами" без признаков отмывания денег либо мошенничества, будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Это же нарушение, повлекшее получение дохода в крупном размере, будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет.
Под крупным размером подразумевается доход более 10 тысяч лари.