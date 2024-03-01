https://sputnik-georgia.ru/20240301/v-gruzii-vveli-nakazanie-za-nezakonnye-operatsii-s-tsifrovymi-tsennymi-bumagami-286659265.html

В Грузии ввели наказание за незаконные операции с цифровыми ценными бумагами

В Грузии ввели наказание за незаконные операции с цифровыми ценными бумагами

Sputnik Грузия

Мошенничество с ценными бумагами будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T16:57+0400

2024-03-01T16:57+0400

2024-03-01T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Незаконное распоряжение дематериализованными ценными бумагами в Грузии стало уголовным преступлением с 1 марта 2024 года.Согласно принятым парламентом в декабре 2024 года поправкам в Уголовный кодекс Грузии, распоряжение цифровыми ценными бумагами без согласования с производителем, числящимся в отчете "О владении дематериализованными ценными бумагами" без признаков отмывания денег либо мошенничества, будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.Под крупным размером подразумевается доход более 10 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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