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В Грузии завершился сезон охоты

В Грузии завершился сезон охоты

Sputnik Грузия

Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии начался 20 августа 2023 года 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Сезон охоты в Грузии завершился 29 февраля, с 1 марта запрещается охота на перелетных птиц, сообщили в департаменте по надзору за окружающей средой. Сотрудники ведомства с 1 марта будут вести круглосуточный мониторинг с целью предотвращения незаконной охоты. Правонарушители будут оштрафованы на 500-700 лари (около 190-270 долларов), а добыча может быть конфискована. Кроме того, они могут остаться без права на ношение охотничьего огнестрельного оружия. При незаконной охоте на дичь к штрафу добавится и сумма за нанесение ущерба окружающей среде. А при нанесении значительного ущерба правонарушителям может грозить и уголовная ответственность. Департамент по надзору за окружающей средой призывает граждан в случае нарушения закона позвонить на горячую линию 153, чтобы сотрудники ведомства смогли незамедлительно отреагировать на выявленные факты. Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии начался 20 августа 2023 года. Охотиться в сезон в Грузии можно на 21 вид птиц. При этом для каждого вида птиц установлены сроки охоты и ежедневный лимит. Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов или перелетных птиц. Каждый год через Грузию пролетает более миллиона перелетных птиц. Во время сезона охота запрещается в 500-метровом радиусе от защищенных территории, в административных границах городов Грузии. При охоте также запрещается поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, машин, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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