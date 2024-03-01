https://sputnik-georgia.ru/20240301/vlasti-gruzii-uzhestochayut-kontrol-nad-khimchistkami-286663129.html

Власти Грузии ужесточают контроль над химчистками

Власти Грузии ужесточают контроль над химчистками

Sputnik Грузия

Проверка соответствия нормам химчисток по всей территории страны начнется с 1 сентября 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T22:38+0400

2024-03-01T22:38+0400

2024-03-01T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Правительство Грузии утвердило регламент "Об обустройстве объекта химчистики, его функционирования и санитарно-гигиенических нормах при эксплуатации", согласно которому работа химчисток будет регулироваться и проверятся. Согласно регламенту все химчистки будут обязаны пройти регистрацию и будут обязаны соблюдать нормы закона "О защите окружающей среды". В Грузии также будет запрещено размещать пункты приема химчисток в супермаркетах или магазинах где продаются продукты питания, кроме того в зависимости от объема обработки они должны располагаться минимум в 50 метрах а максимум в 100 метрах от жилых домов, медучреждений, школ и детских садов. Для химчисток также будут действовать правила принятые для безопасности рабочих мест – соответствующее освещение, защитная одежда и индивидуальные средства защиты, соблюдение норм шума на предприятиях. Также введены требования к качеству продукции – в частности проверка на вредные вещества, нормы хранения и проветривания. Проверка соответствия нормам химчисток по всей территории страны начнется с 1 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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