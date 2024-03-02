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Активы банковского сектора Грузии – новые данные
Активы банковского сектора Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
На конец января в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 02.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-02T10:48+0400
2024-03-02T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) составляют 78,6 миллиарда лари (30 миллиардов долларов), говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец января 2024 года уставной капитал грузинских банков составил 12,3 миллиарда лари, что составляет 15,6% от объема активов.На конец июня в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.В указанных данных не учтены показатели цифровых банков "Хеш" и "Пеив банк Грузия", так как организации оперируют в тестовом режиме. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Активы банковского сектора Грузии – новые данные
На конец января в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) составляют 78,6 миллиарда лари (30 миллиардов долларов), говорится на сайте Национального банка Грузии.
По состоянию на конец января 2024 года уставной капитал грузинских банков составил 12,3 миллиарда лари, что составляет 15,6% от объема активов.
На конец июня в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.
В указанных данных не учтены показатели цифровых банков "Хеш" и "Пеив банк Грузия", так как организации оперируют в тестовом режиме.