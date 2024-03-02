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Число жертв трагедии на западе Грузии увеличилось до четырех
Число жертв трагедии на западе Грузии увеличилось до четырех
Sputnik Грузия
Скончались члены одной семьи, проживающей в селе Зеда Сазано, и две девушки, приехавшие к ним в гости 02.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-02T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Число жертв трагедии на западе Грузии увеличилось – спасатели обнаружили тело четвертого пропавшего, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".Трагедия прозошла вечером 2 марта в селе Зеда Сазано муниципалитета Терджола (регион Имерети). По имеющейся информации, на берегу реки Дзуса мужчина поскользнулся и упал в воду. Спасать его бросились сопровождавшие, однако никто из них не смог справиться с течением горной реки.Известно, что один человек, оставшийся на берегу, вызвал спасателей. Те смогли спасти одного человека и нашли тела трех утонувших. Выжившего доставили в клинику, и теперь он находится под наблюдением врачей. Позже спасатели обнаружили в реке еще одно тело. По данным "ТВ Пирвели", скончались члены одной семьи, проживающей в селе Сазано, и две девушки, приехавшие к ним в гости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, терджола, имерети, новости, грузия
происшествия, терджола, имерети, новости, грузия
Число жертв трагедии на западе Грузии увеличилось до четырех
22:22 02.03.2024 (обновлено: 22:36 02.03.2024)
Скончались члены одной семьи, проживающей в селе Зеда Сазано, и две девушки, приехавшие к ним в гости
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Число жертв трагедии на западе Грузии увеличилось – спасатели обнаружили тело четвертого пропавшего, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
Трагедия прозошла вечером 2 марта в селе Зеда Сазано муниципалитета Терджола (регион Имерети). По имеющейся информации, на берегу реки Дзуса мужчина поскользнулся и упал в воду. Спасать его бросились сопровождавшие, однако никто из них не смог справиться с течением горной реки.
Известно, что один человек, оставшийся на берегу, вызвал спасателей. Те смогли спасти одного человека и нашли тела трех утонувших. Выжившего доставили в клинику, и теперь он находится под наблюдением врачей. Позже спасатели обнаружили в реке еще одно тело.
По данным "ТВ Пирвели", скончались члены одной семьи, проживающей в селе Сазано, и две девушки, приехавшие к ним в гости.