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Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи – видео
Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи – видео
Sputnik Грузия
На федеральной территории Сириус состоялось открытие Всемирного фестиваля молодежи, в котором приняла участие делегация из Грузии, сообщает съемочная группа... 02.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-02T13:12+0400
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Около 40 человек из разных регионов Грузии отправились на международное мероприятие. Всего в фестивале примут участие около 20 тысяч человек, половина из которых - иностранцы из Европы, Южной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других.Участники грузинской делегации отметили, что их встречали особенным образом."Нас встречали, будто мы какие-то рок-звезды, эндорфины зашкаливают", – поделился впечатлениями один из участников.Фестиваль в Сириусе продлится до 7 марта.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, российско-грузинский молодежный форум, молодежь, союз русской молодежи грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, российско-грузинский молодежный форум, молодежь, союз русской молодежи грузии, видео
Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи – видео
13:12 02.03.2024 (обновлено: 13:34 02.03.2024)
На федеральной территории Сириус состоялось открытие Всемирного фестиваля молодежи, в котором приняла участие делегация из Грузии, сообщает съемочная группа Sputnik Грузия с места событий.
Около 40 человек из разных регионов Грузии отправились на международное мероприятие. Всего в фестивале примут участие около 20 тысяч человек, половина из которых - иностранцы из Европы, Южной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других.
Участники грузинской делегации отметили, что их встречали особенным образом.
"Нас встречали, будто мы какие-то рок-звезды, эндорфины зашкаливают", – поделился впечатлениями один из участников.
Фестиваль в Сириусе продлится до 7 марта.