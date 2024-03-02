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Категорически с Гоблином: послание Путина Федеральному собранию и успехи России в зоне СВО

Категорически с Гоблином: послание Путина Федеральному собранию и успехи России в зоне СВО

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 02.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-02T10:10+0400

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В новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" подводим итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию. Какой президент видит Россию в 2030 году? Какие приоритеты стоят перед правительством и страной на ближайшие шесть лет?Об этом, а также об успехах российских военных в зоне СВО, заявлениях Зеленского про потери ВСУ, озабоченности Латвии из-за нехватки в стране мешков для трупов и предстоящем Всемирном фестивале молодежи – смотрите в видео.

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