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Категорически с Гоблином: послание Путина Федеральному собранию и успехи России в зоне СВО
Категорически с Гоблином: послание Путина Федеральному собранию и успехи России в зоне СВО
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 02.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-02T10:10+0400
2024-03-02T10:10+0400
2024-03-03T10:10+0400
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В новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" подводим итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию. Какой президент видит Россию в 2030 году? Какие приоритеты стоят перед правительством и страной на ближайшие шесть лет?Об этом, а также об успехах российских военных в зоне СВО, заявлениях Зеленского про потери ВСУ, озабоченности Латвии из-за нехватки в стране мешков для трупов и предстоящем Всемирном фестивале молодежи – смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, латвия, владимир путин, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, латвия, владимир путин, в мире, видео
Категорически с Гоблином: послание Путина Федеральному собранию и успехи России в зоне СВО
10:10 02.03.2024 (обновлено: 10:10 03.03.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
В новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" подводим итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Какой президент видит Россию в 2030 году? Какие приоритеты стоят перед правительством и страной на ближайшие шесть лет?
Об этом, а также об успехах российских военных в зоне СВО, заявлениях Зеленского про потери ВСУ, озабоченности Латвии из-за нехватки в стране мешков для трупов и предстоящем Всемирном фестивале молодежи – смотрите в видео.