https://sputnik-georgia.ru/20240302/na-zapade-gruzii-operatsiya-po-spaseniyu-obernulas-tragediey-utonuli-tri-cheloveka-286672222.html
На западе Грузии операция по спасению обернулась трагедией: утонули три человека
На западе Грузии операция по спасению обернулась трагедией: утонули три человека
Sputnik Грузия
Четвертый – в клинике, а поиски пятого члена компании на данный момент продолжаются 02.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-02T21:17+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Операция по спасению утопающего в селе Зеда Сазано муниципалитета Терджола (регион Имерети) обернулась трагедией – погибли трое и пропал без вести один человек, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Как известно на данный момент, на берегу реки Дзуса поскользнулся мужчина и упал в воду. Спасать его бросились четыре друга, однако никто из них не смог справиться с течением горной реки. Оставшийся на берегу человек вызвал спасателей. Те смогли спасти одного человека и нашли тела трех утопших. Поиски пятого члена компании продолжаются. Выжившего доставили в клинику, и теперь он находится под наблюдением врачей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, имерети
происшествия, новости, грузия, имерети
На западе Грузии операция по спасению обернулась трагедией: утонули три человека
21:17 02.03.2024 (обновлено: 21:26 02.03.2024)
Четвертый – в клинике, а поиски пятого члена компании на данный момент продолжаются
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Операция по спасению утопающего в селе Зеда Сазано муниципалитета Терджола (регион Имерети) обернулась трагедией – погибли трое и пропал без вести один человек, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
Как известно на данный момент, на берегу реки Дзуса поскользнулся мужчина и упал в воду. Спасать его бросились четыре друга, однако никто из них не смог справиться с течением горной реки.
Оставшийся на берегу человек вызвал спасателей. Те смогли спасти одного человека и нашли тела трех утопших. Поиски пятого члена компании продолжаются. Выжившего доставили в клинику, и теперь он находится под наблюдением врачей.