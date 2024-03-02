https://sputnik-georgia.ru/20240302/raboty-niko-pirosmani-v-shveytsarii-uvideli-bolee-85-tysyach-chelovek--286667335.html

Работы Нико Пиросмани в Швейцарии увидели более 85 тысяч человек

Работы Нико Пиросмани в Швейцарии увидели более 85 тысяч человек

Sputnik Грузия

Это первый и исторический случай, когда творчество Пиросмани было представлено в Европе в таком масштабе, отмечают в Минкульте 02.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-02T13:00+0400

2024-03-02T13:00+0400

2024-03-02T13:00+0400

пиросмани

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Более 85 тысяч местных и иностранных любителей искусства в течение 19 недель посетили выставку работ грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани в Швейцарии, говорится в благодарственном письме Фонда Бейлера грузинскому Минкульту. В 2023-2024 годах работы Нико Пиросманашвили приняли четыре выставочных центра международного значения. Первая персональная выставка художника прошла в Музее современного искусства Луизианы в Дании. После этого экспозицию перевезли в Фонд Бейлера в Швейцарии. Фонд Байлера выразил благодарность за хорошую организацию выставки и отметил, что экспозицию посетили многие представители грузинской диаспоры. Подчеркивается, что множество изданий, среди которых Financial Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde и Neue Zürcher Zeitung, написали положительные отзывы о выставке. Почти через год около 50 работ Нико Пиросмани вернулись в Грузию целыми и невредимыми, отмечают в ведомстве.Феномен Нико ПиросманиНико Пиросмани (1862-1918) – культовый грузинский художник XX века. Судьба его была трагична: он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки. Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков. Так же начал работать и он. Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал к всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества. В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники, швейцария, новости, в мире, грузия, европа