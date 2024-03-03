https://sputnik-georgia.ru/20240303/den-materi-prazdnuyut-v-gruzii-286674195.html

День матери празднуют в Грузии

День матери празднуют в Грузии

Sputnik Грузия

Праздничный день 3 марта задумывался как альтернатива Международному женскому дню, однако в дальнейшем власти Грузии решили сделать праздничными обе даты 03.03.2024, Sputnik Грузия

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грузия

общество

новости

звиад гамсахурдия

эдуард шеварднадзе

нино бурджанадзе

день матери

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия в воскресенье празднует День матери, этот день в стране является выходным.История праздника связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Новый праздник должен был заменить Международный женский день, так как 8 Марта, по инициативе Гамсахурдия, тогда отменили.Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.Кстати, 8 Марта вновь стало праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.Стало быть, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, звиад гамсахурдия, эдуард шеварднадзе, нино бурджанадзе, день матери