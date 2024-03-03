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Грузия предлагает площадку для диалога Ереван-Баку – замглавы МИД
Грузия предлагает площадку для диалога Ереван-Баку – замглавы МИД
Sputnik Грузия
Грузинская сторона надеется, что Армения и Азербайджан придут к соглашению, от которого выиграют обе стороны 03.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-03T17:46+0400
2024-03-03T17:46+0400
2024-03-03T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия заинтересована в развитии процесса по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, и предлагает соседям, которым доверяет, свою площадку для переговоров. Об этом замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия заявил на Дипломатическом форуме в Анталье.По его словам, Тбилиси важен мир в регионе, и грузинская сторона надеется, что Ереван и Баку придут к соглашению, от которого выиграют обе стороны.Дарсалия отметил, что Грузия видит, понимает и учитывает определенные сложности, существующие в двусторонних переговорах между Арменией и Азербайджаном. С этой целью Тбилиси ранее выступил с инициативой мирного добрососедства и предложил поддержку обеим странам по части проведения переговоров.Он подчеркнул, что миру в регионе нет альтернативы, по этой причине Тбилиси поддерживает переговоры и установление стабильности на Южном Кавказе.Замглавы МИД Грузии также напомнил, что Тбилиси заинтересован в развитии традиционных стратегических отношений с Анкарой и Баку.Замминистра также коснулся коммуникационных проектов в регионе. Дарсалия указал на возможности региона, а также перспективы развития "Среднего коридора".Грузия неоднократно предлагала площадку для урегулирования отношений между Ереваном и Баку. В частности, Тбилиси выступал с идеей создания платформы мирной инициативы соседства, в рамках которой можно было бы решать вопросы культурного, экономического и иного характера между тремя странами. В июле 2022 года была предпринята такая попытка: главы МИД Армении и Азербайджана – Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов – провели двустороннюю встречу в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, армения, азербайджан, мид грузии
Грузия предлагает площадку для диалога Ереван-Баку – замглавы МИД
17:46 03.03.2024 (обновлено: 17:56 03.03.2024)
Грузинская сторона надеется, что Армения и Азербайджан придут к соглашению, от которого выиграют обе стороны
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия заинтересована в развитии процесса по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, и предлагает соседям, которым доверяет, свою площадку для переговоров. Об этом замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия заявил на Дипломатическом форуме в Анталье.
По его словам, Тбилиси важен мир в регионе, и грузинская сторона надеется, что Ереван и Баку придут к соглашению, от которого выиграют обе стороны.
Дарсалия отметил, что Грузия видит, понимает и учитывает определенные сложности, существующие в двусторонних переговорах между Арменией и Азербайджаном. С этой целью Тбилиси ранее выступил с инициативой мирного добрососедства и предложил поддержку обеим странам по части проведения переговоров.
"Для нас очевидно, что нужно поддерживать сотрудничество (имеет в виду три страны Южного Кавказа – ред.), вместо того, чтобы впускать посторонних игроков на нашу арену", – сказал Дарсалия.
Он подчеркнул, что миру в регионе нет альтернативы, по этой причине Тбилиси поддерживает переговоры и установление стабильности на Южном Кавказе.
Замглавы МИД Грузии также напомнил, что Тбилиси заинтересован в развитии традиционных стратегических отношений с Анкарой и Баку.
"Пару месяцев назад мы обновили наши отношения с Арменией, доведя их до уровня стратегического партнерства. Считаем, что это внесет большой вклад в процесс сотрудничества в регионе", – сказал он.
Замминистра также коснулся коммуникационных проектов в регионе. Дарсалия указал на возможности региона, а также перспективы развития "Среднего коридора".
Грузия неоднократно предлагала площадку для урегулирования отношений между Ереваном и Баку. В частности, Тбилиси выступал с идеей создания платформы мирной инициативы соседства, в рамках которой можно было бы решать вопросы культурного, экономического и иного характера между тремя странами. В июле 2022 года была предпринята такая попытка: главы МИД Армении и Азербайджана – Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов – провели двустороннюю встречу в Тбилиси.