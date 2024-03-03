https://sputnik-georgia.ru/20240303/gruziya-predlagaet-ploschadku-dlya-dialoga-erevan-baku---zamglavy-mid-286679495.html

Грузия предлагает площадку для диалога Ереван-Баку – замглавы МИД

Грузия предлагает площадку для диалога Ереван-Баку – замглавы МИД

Sputnik Грузия

Грузинская сторона надеется, что Армения и Азербайджан придут к соглашению, от которого выиграют обе стороны 03.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-03T17:46+0400

2024-03-03T17:46+0400

2024-03-03T17:56+0400

политика

грузия

новости

армения

азербайджан

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/09/251975003_0:93:1571:977_1920x0_80_0_0_706a9b7751d2eb6034c5035d66a26b9f.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия заинтересована в развитии процесса по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, и предлагает соседям, которым доверяет, свою площадку для переговоров. Об этом замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия заявил на Дипломатическом форуме в Анталье.По его словам, Тбилиси важен мир в регионе, и грузинская сторона надеется, что Ереван и Баку придут к соглашению, от которого выиграют обе стороны.Дарсалия отметил, что Грузия видит, понимает и учитывает определенные сложности, существующие в двусторонних переговорах между Арменией и Азербайджаном. С этой целью Тбилиси ранее выступил с инициативой мирного добрососедства и предложил поддержку обеим странам по части проведения переговоров.Он подчеркнул, что миру в регионе нет альтернативы, по этой причине Тбилиси поддерживает переговоры и установление стабильности на Южном Кавказе.Замглавы МИД Грузии также напомнил, что Тбилиси заинтересован в развитии традиционных стратегических отношений с Анкарой и Баку.Замминистра также коснулся коммуникационных проектов в регионе. Дарсалия указал на возможности региона, а также перспективы развития "Среднего коридора".Грузия неоднократно предлагала площадку для урегулирования отношений между Ереваном и Баку. В частности, Тбилиси выступал с идеей создания платформы мирной инициативы соседства, в рамках которой можно было бы решать вопросы культурного, экономического и иного характера между тремя странами. В июле 2022 года была предпринята такая попытка: главы МИД Армении и Азербайджана – Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов – провели двустороннюю встречу в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, армения, азербайджан, мид грузии