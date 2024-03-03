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Свадьба на западе Грузии обернулась трагедией – не обошлось без жертв
Свадьба на западе Грузии обернулась трагедией – не обошлось без жертв
Sputnik Грузия
Пострадавшие были доставлены в ближайшие клиники в тяжелом состоянии 03.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-03T21:51+0400
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2024-03-03T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Один человек погиб и еще трое получили тяжелые повреждения в результате ДТП с участием автомобилей из свадебного кортежа на трассе Кутаиси-Цхалтубо, сообщили местные СМИ. По словам очевидцев, автомобили двигались на высокой скорости. Пострадавшие были доставлены в ближайшие клиники в тяжелом состоянии. На месте мобилизованы экипажи полиции и бригады скорой медицинской помощи. Расследование инцидента начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кутаиси, дтп
грузия, происшествия, новости, кутаиси, дтп
Свадьба на западе Грузии обернулась трагедией – не обошлось без жертв
21:51 03.03.2024 (обновлено: 22:35 03.03.2024)
Пострадавшие были доставлены в ближайшие клиники в тяжелом состоянии
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Один человек погиб и еще трое получили тяжелые повреждения в результате ДТП с участием автомобилей из свадебного кортежа на трассе Кутаиси-Цхалтубо, сообщили местные СМИ.
По словам очевидцев, автомобили двигались на высокой скорости. Пострадавшие были доставлены в ближайшие клиники в тяжелом состоянии.
На месте мобилизованы экипажи полиции и бригады скорой медицинской помощи. Расследование инцидента начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".