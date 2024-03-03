https://sputnik-georgia.ru/20240303/svadba-na-zapade-gruzii-obernulas-tragediey---ne-oboshlos-bez-zhertv-286680755.html

Свадьба на западе Грузии обернулась трагедией – не обошлось без жертв

Свадьба на западе Грузии обернулась трагедией – не обошлось без жертв

Sputnik Грузия

Пострадавшие были доставлены в ближайшие клиники в тяжелом состоянии 03.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-03T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Один человек погиб и еще трое получили тяжелые повреждения в результате ДТП с участием автомобилей из свадебного кортежа на трассе Кутаиси-Цхалтубо, сообщили местные СМИ. По словам очевидцев, автомобили двигались на высокой скорости. Пострадавшие были доставлены в ближайшие клиники в тяжелом состоянии. На месте мобилизованы экипажи полиции и бригады скорой медицинской помощи. Расследование инцидента начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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