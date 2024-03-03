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Угроза всему миру: ученые бьют тревогу из-за нашествий саранчи
Угроза всему миру: ученые бьют тревогу из-за нашествий саранчи
Sputnik Грузия
Повышение средних температур и увеличение количества осадков создадут благоприятные условия для обитания вредителя на незараженных территориях 03.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-03T14:28+0400
2024-03-03T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают глобальной продовольственной безопасности. Об этом предупредили сингапурские и китайские ученые Лю Синьюэ, Дуньсяо Чжан и Сяогань Хэ в своей статье в научном журнале Science Advances.Повышение средних температур и увеличение количества осадков создадут благоприятные условия для обитания вредителя на незараженных территориях и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" Африки и Южной Азии.Исследование показывает, что даже при активном контроле выбросов углекислого газа спектр вредителей будет продолжать расширяться. Кроме того, насекомые все чаще "вторгаются" в ряд стран, например, в Индию и Марокко. Подобные одновременные вторжения представляют огромную угрозу для всего мира.Исследование показывает, что пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит ущерб сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра содержит 80 миллионов насекомых и за один день может съесть столько урожая, сколько хватило бы, чтобы накормить 35 тыс. человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, наука, африка, индия
в мире, новости, наука, африка, индия
Угроза всему миру: ученые бьют тревогу из-за нашествий саранчи
Повышение средних температур и увеличение количества осадков создадут благоприятные условия для обитания вредителя на незараженных территориях
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают глобальной продовольственной безопасности. Об этом предупредили сингапурские и китайские ученые Лю Синьюэ, Дуньсяо Чжан и Сяогань Хэ в своей статье в научном журнале Science Advances.
"Теплый климат приведет к широкому распространению саранчи, <...> приведет к новым проблемам для глобальной координации борьбы с саранчой", – говорится в публикации.
Повышение средних температур и увеличение количества осадков создадут благоприятные условия для обитания вредителя на незараженных территориях и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" Африки и Южной Азии.
Исследование показывает, что даже при активном контроле выбросов углекислого газа спектр вредителей будет продолжать расширяться. Кроме того, насекомые все чаще "вторгаются" в ряд стран, например, в Индию и Марокко. Подобные одновременные вторжения представляют огромную угрозу для всего мира.
"И Африка, и Южная Азия являются важными зерновыми регионами мира, следовательно, эпидемии саранчи могут вызвать серьезные потери урожая, которые угрожают глобальной продовольственной безопасности", – предупредили ученые.
Исследование показывает, что пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит ущерб сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра содержит 80 миллионов насекомых и за один день может съесть столько урожая, сколько хватило бы, чтобы накормить 35 тыс. человек.