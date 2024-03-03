https://sputnik-georgia.ru/20240303/vremya-ch-pochemu-ssha-tak-silno-trevozhit-takticheskoe-yadernoe-oruzhie-rossii-286675724.html
Время Ч: почему США так сильно тревожит тактическое ядерное оружие России?
Время Ч: почему США так сильно тревожит тактическое ядерное оружие России?
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 03.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-03T10:18+0400
2024-03-03T10:18+0400
2024-03-03T10:18+0400
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Почему США тревожит порог применения тактического ядерного оружия России? Кто на самом деле оплачивает существование ВСУ, и куда уходят американские деньги, выделяемые на помощь Украине? И есть ли у Запада план Б по Украине? Эти и другие вопросы обсудили в новом выпуске программы "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.
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мультимедиа, в мире, россия, сша, украина, видео, видео
мультимедиа, в мире, россия, сша, украина, видео, видео
Время Ч: почему США так сильно тревожит тактическое ядерное оружие России?
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Почему США тревожит порог применения тактического ядерного оружия России? Кто на самом деле оплачивает существование ВСУ, и куда уходят американские деньги, выделяемые на помощь Украине? И есть ли у Запада план Б по Украине?
Эти и другие вопросы обсудили в новом выпуске программы "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.