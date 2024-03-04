https://sputnik-georgia.ru/20240304/aeroport-kutaisi-ne-smog-prinyat-samolet-iz-afin-286692757.html

Аэропорт Кутаиси не смог принять самолет из Афин

Аэропорт Кутаиси не смог принять самолет из Афин

Sputnik Грузия

Службы аэропорта работают над оперативным устранением технической неисправности, заявили в компании 04.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-04T23:31+0400

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2024-03-04T23:47+0400

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грузия

происшествия

кутаиси

кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Рейс Афины-Кутаиси приземлился в аэропорту Тбилиси из-за неисправности осветительного оборудования в Кутаисском международном аэропорту, сообщает компания "Сакаэронавигация". Как пояснили в компании, причиной стала техническая неисправность навигационного светотехнического оборудования в Кутаисском международном аэропорту. В компании отметили, что соответствующие службы работают над оперативным устранением технической неисправности и возвращением аэропорта Кутаиси к привычной работе. Как сообщают грузинские СМИ, в аэропорту уже на несколько часов задерживаются рейсы на Кипр и в Абу-Даби. Пассажирам раздали ваучеры на питание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, кутаиси, кутаисский международный аэропорт