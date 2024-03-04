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Аэропорт Кутаиси не смог принять самолет из Афин
Аэропорт Кутаиси не смог принять самолет из Афин
Sputnik Грузия
Службы аэропорта работают над оперативным устранением технической неисправности, заявили в компании 04.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-04T23:31+0400
2024-03-04T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Рейс Афины-Кутаиси приземлился в аэропорту Тбилиси из-за неисправности осветительного оборудования в Кутаисском международном аэропорту, сообщает компания "Сакаэронавигация". Как пояснили в компании, причиной стала техническая неисправность навигационного светотехнического оборудования в Кутаисском международном аэропорту. В компании отметили, что соответствующие службы работают над оперативным устранением технической неисправности и возвращением аэропорта Кутаиси к привычной работе. Как сообщают грузинские СМИ, в аэропорту уже на несколько часов задерживаются рейсы на Кипр и в Абу-Даби. Пассажирам раздали ваучеры на питание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, кутаиси, кутаисский международный аэропорт
новости, грузия, происшествия, кутаиси, кутаисский международный аэропорт
Аэропорт Кутаиси не смог принять самолет из Афин
23:31 04.03.2024 (обновлено: 23:47 04.03.2024)
Службы аэропорта работают над оперативным устранением технической неисправности, заявили в компании
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Рейс Афины-Кутаиси приземлился в аэропорту Тбилиси из-за неисправности осветительного оборудования в Кутаисском международном аэропорту, сообщает компания "Сакаэронавигация".
Как пояснили в компании, причиной стала техническая неисправность навигационного светотехнического оборудования в Кутаисском международном аэропорту.
"Рейс Афины-Кутаиси приземлился в международном аэропорту Тбилиси из-за технической неисправности системы навигационного освещения в международном аэропорту Кутаиси", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что соответствующие службы работают над оперативным устранением технической неисправности и возвращением аэропорта Кутаиси к привычной работе.
Как сообщают грузинские СМИ, в аэропорту уже на несколько часов задерживаются рейсы на Кипр и в Абу-Даби. Пассажирам раздали ваучеры на питание.