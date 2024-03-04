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Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики
Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики
Sputnik Грузия
В основном жители Грузии путешествовали по стране для того, чтобы посетить родственников и друзей 04.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-04T09:01+0400
2024-03-04T09:01+0400
2024-03-04T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2023 году выросло на 6,2% по сравнению с 2022 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 278,8 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 599,4 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 693,2 тысячи.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,6% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Квемо Картли.Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ 2023 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.Среднемесячные расходы внутренних туристов в 2023 году составили 278 миллионов лари, что на 12% больше, чем в 2022 году. При этом средние расходы одного человека сократились на 4,7% и составили 173,8 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 54,5% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики
В основном жители Грузии путешествовали по стране для того, чтобы посетить родственников и друзей
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2023 году выросло на 6,2% по сравнению с 2022 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 278,8 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 599,4 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 693,2 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,6% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Квемо Картли.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
В 2023 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
755,5
47,2
Шопинг
281,8
17,6
Отдых и развлечения
175,4
11,0
Посещение второго дома
153,0
9,6
Лечение
135,4
8,5
Профдеятельность
41,2
2,6
Другое
57,1
3,6
Среднемесячные расходы внутренних туристов в 2023 году составили 278 миллионов лари, что на 12% больше, чем в 2022 году. При этом средние расходы одного человека сократились на 4,7% и составили 173,8 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
97,1
60,7
Еда и напитки
68,3
42,7
Транспорт
55,6
34,8
Размещение
15,6
9,8
Развлечения
3,1
1,9
Другое
38,3
23,9
Среди внутренних туристов 54,5% составляют женщины.