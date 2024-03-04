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Из России в Грузию пытались ввезти валюту на полмиллиона лари в обход таможни

Из России в Грузию пытались ввезти валюту на полмиллиона лари в обход таможни

Sputnik Грузия

Деньги были обнаружены во время личного осмотра граждан, а также их багажа и автомобилей 04.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-04T21:01+0400

2024-03-04T21:01+0400

2024-03-04T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли три факта ввоза в страну через ТПП "Казбеги" (граница с Россией) незадекларированной крупной суммы денег – 80 тысяч долларов США и 8,6 млн российских рублей, сообщили в Службе доходов Минфина Грузия. Деньги были обнаружены во время личного осмотра граждан, а также их багажа и автомобилей. Общая сумма незадекларированной валюты, по курсу Национального банка, составила 464, 6 тысячи лари. В соответствии с Таможенным кодексом Грузии, нарушители были оштрафованы на 46,5 тысячи лари – это 10% от незадекларированной суммы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии, контрабанда