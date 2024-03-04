Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240304/podderzhivaete-li-vy-zapret-lgbt-propagandy-v-gruzii-286690368.html
Поддерживаете ли вы запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии?
Поддерживаете ли вы запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии?
Sputnik Грузия
* Запрещенное в России экстремистское движение 04.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-04T18:24+0400
2024-03-04T18:25+0400
грузия
новости
общество
лгбт-сообщество
опрос
опрос sputnik
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/03/250235788_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_d5a3231a5ebd4a0e05b67df60b5dc903.jpg
* Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/03/250235788_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_7caccb064ddb66b1dcd9b1dca18c4d3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, лгбт-сообщество, опрос, опрос sputnik, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
грузия, новости, общество, лгбт-сообщество, опрос, опрос sputnik, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы

Поддерживаете ли вы запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии?

18:24 04.03.2024 (обновлено: 18:25 04.03.2024)
© AP Photo / Czarek SokolowskiПротестующий с флагом ЛГБТ на митинге в Варшаве против решения Конституционного суда Польши об ограничении закона об абортах
Протестующий с флагом ЛГБТ на митинге в Варшаве против решения Конституционного суда Польши об ограничении закона об абортах - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Подписаться
Голосов27
* Запрещенное в России экстремистское движение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0