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* Запрещенное в России экстремистское движение 04.03.2024, Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество, лгбт-сообщество, опрос, опрос sputnik, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
Поддерживаете ли вы запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии?
18:24 04.03.2024 (обновлено: 18:25 04.03.2024)
* Запрещенное в России экстремистское движение