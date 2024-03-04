https://sputnik-georgia.ru/20240304/saakashvili-i-kezerashvili-speshat-na-operezhenie-podkupit-lobbistov---politolog-286686525.html

Саакашвили и Кезерашвили тратят на лоббистов сотни тысяч долларов – новый скандал в Грузии

Саакашвили и Кезерашвили тратят на лоббистов сотни тысяч долларов – новый скандал в Грузии

Sputnik Грузия

По мнению грузинского политолога, в Грузии необходимо принять аналог американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA) 04.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-04T14:15+0400

2024-03-04T14:15+0400

2024-03-04T15:28+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Семья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили пытаются опередить друг друга в подкупе лоббистских компаний и тратят на это деньги, украденные у грузинского народа, заявил эксперт Эдишер Гвенетадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Департамента юстиции США обнародовал данные о деятельности лоббистской компании Cornerstone Government Relations, нанятой телекомпанией экс-министра обороны Давида Кезерашвили "Формула". Согласно документам, за последние шесть месяцев (с сентября 2023 года по февраль 2024-го) лоббисты активно пытались предоставить представителям Конгресса США необъективную информацию о текущих событиях в Грузии. За услуги в общей сложности им заплатили 420 тысяч долларов. По словам политолога, в Грузии необходимо принять аналог американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), чтобы информация о финансировании партий и НПО стала прозрачной."Средства, передаваемые так называемым партиям без Родины, НПО и частным лицам, и перечисляемые ими, должны стать публичными и прозрачными", – сказал Гвенетадзе. Согласно опубликованным данным, несмотря на усилия лоббистской компании Cornerstone Government Relations, запросы о проведении встреч в Конгрессе и Сенате остались практически без ответа. Лоббистская группа не смогла добиться встречи ни с одним сенатором или конгрессменом. Лоббисты сумели запланировать встречи лишь с несколькими сотрудниками Конгресса. Кто из представителей телеканала присутствовал на встречах, не уточняется. Последняя активность лоббистов была зафиксирована в январе 2024 года, что связано с планированием деятельности "Института Маккейна" в Грузии на 2024 год. Что касается лоббистов, нанятых семьей экс-президента Саакашвили, то семья осужденного экс-президента заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование интересов сына более 917,1 тысячи долларов. Информация также была обнародована на сайте Департамента юстиции США. Впервые данные о том, что телеканал "Формула" нанял американскую лоббистскую компанию Cornerstone Government Affairs, были опубликованы Департаментом юстиции США в сентябре 2023 года. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Детали контракта Оппозиционный телеканал "Формула" оформил контракт с американской лоббистской компанией Cornerstone Government Affairs на сумму 420 тысяч долларов. Согласно обнародованным Департаментом юстиции США документам, компания с мая 2023 года начала активно лоббировать телеканал "Формула" и предоставляла информацию о текущих в Грузии событиях представителям Конгресса и исполнительной власти США, американским СМИ, аналитическим центрам и другим организациям. В докладе говорится о связях лоббистской группы с проживающим в США азербайджанским журналистом Алексом Рауфоглу (Alex Raufoglu), который отличается критическими заявлениями в адрес Грузии во время брифингов Госдепартамента США. Также раскрываются связи лоббистской компании с представителями правительства и Конгресса США, такими как Майкл Хикари Чечире – старшим советником Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия). Он не раз делал критические заявления в адрес действующих властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, сша, давид кезерашвили, михаил саакашвили