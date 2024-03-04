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Водители такси провели акцию протеста в Тбилиси – видео
Водители такси провели акцию протеста в Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
Водители сервисов такси провели акцию протеста в Тбилиси, требуя улучшения условий труда и защиты своих прав, их в этом поддержали представители профсоюза 04.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-04T14:53+0400
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Акция прошла без происшествий. В ней участвовали водители служб такси Yandex и Bolt. Хотя эти компании конкурируют, их водители вместе вышли на акцию, чтобы поддержать друг друга.Водители недовольны низкими доходами, большими процентами с получаемых ими сумм с пассажиров, а также штрафами за остановки на автобусных линиях во время работы.Все видео о Грузии смотрите на странице Sputnik в Дзен >>>
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Водители такси провели акцию протеста в Тбилиси – видео
14:53 04.03.2024 (обновлено: 15:12 04.03.2024)
Водители сервисов такси провели акцию протеста в Тбилиси, требуя улучшения условий труда и защиты своих прав, их в этом поддержали представители профсоюза
Акция прошла без происшествий. В ней участвовали водители служб такси Yandex и Bolt. Хотя эти компании конкурируют, их водители вместе вышли на акцию, чтобы поддержать друг друга.
Водители недовольны низкими доходами, большими процентами с получаемых ими сумм с пассажиров, а также штрафами за остановки на автобусных линиях во время работы.