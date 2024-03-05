https://sputnik-georgia.ru/20240305/286693523.html

"Приключения" Taurus в России могут отозваться ракетно-ядерным ударом по Германии

"Приключения" Taurus в России могут отозваться ракетно-ядерным ударом по Германии

Sputnik Грузия

Публикация стратегической информации из Германии о подготовке бундесвером ракетного удара по Крымскому мосту приоткрывает технологические возможности... 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T14:57+0400

2024-03-05T14:57+0400

2024-03-05T14:57+0400

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"Утечка" подтверждает и конкретизирует заявление президента России Владимира Путина об ответственности и трагичных (ракетно-ядерных) последствиях для стран НАТО, непосредственно участвующих в боевых действиях против России.Посол Германии Александр Ламбсдорфф утром 4 марта прибыл в МИД России. Его вызвали после публичной расшифровки 38-минутной записи переговоров высших офицеров ВВС и космического командования бундесвера – Грефе, Герхартца, Фенске и Фроштедте, которые 19 февраля обсуждали транспортировку крылатых ракет с авиабаз в Германии на Украину, и планировали удар десятками КР Taurus по Крымскому мосту.Разумеется, это не продолжение "гибридной информационной войны", как пытаются представить ситуацию министр обороны ФРГ Борис Писториус и другие чиновники на Западе. Основной посыл для США и НАТО: Москва знает все детали, готова к адресному ответу на ракетный удар бундесвера и прямо предупреждает вероятную первую жертву Третьей мировой – Германию. Антироссийские заявления и действия недобрых соседей становятся все более "токсичными" или "радиоактивными".Военная контрразведка ФРГ расследует утечку важной информации, и скоро "полетят головы". Германским руководством овладевает паника. Берлин находится в крайне неудобном положении. Немногим ранее канцлер Олаф Шольц публично "засветил" участие американских, британских и французских кадровых военнослужащих в планировании ракетных ударов и непосредственном участии в боевых действиях на территории Украины. Бундесвер добавил "информации к размышлению". В дискуссии об отправке крылатых ракет на Украину раскололась правящая коалиция Германии, рухнуло взаимопонимание Берлина и Парижа, настоящее смятение наблюдается в Лондоне.Черным по беломуКиевские марионетки призывают "доноров" ускорить поставки оружия большей дальности. Вашингтон лицемерно пытается изобразить "арбитра над схваткой". Ситуация в Западной Европе крайне серьезна – политики и обыватели начали осознавать трагичность вероятных поставок и боевого применения КР Taurus. Пентагон и НАТО адекватно восприняли предупреждение Владимира Путина 29 февраля. Сделают ли правильные выводы на перспективу?В ближайшее время Taurus на Украине точно не появится – Дамоклов меч завис над Берлином. За горизонтом текущих событий возможны варианты. Умные учатся на чужих ошибках, а "гегемоны" и на своих (Вьетнам, Ирак, Афганистан) ничему не учатся.Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон вчера заметил: "Запад не извлек уроков. Нужно прислушиваться к тому, что говорит Путин. Он не говорит ерунды, он же не Джо Байден, не забывает, где был вчера. Все, что бы ни сказал Путин, важно. И он никогда не блефует. Он не игрок в покер. Он не клоун. Он говорит ровно то, что имеет в виду. И излагает это детально, черным по белому". К сожалению, на Западе не все способны прислушиваться.Президент Сербии Александр Вучич спрогнозировал "множество сложных ситуаций", связанных с поставками на Украину оружия НАТО и отправкой западных войск.Немецкий бизнесмен Ким Дотком напомнил: "Советский Союз потерял 27 миллионов человек во время Второй мировой войны из-за нацистов. Внес, безусловно, самый большой вклад союзных войск в победу над Гитлером. В конечном итоге добился воссоединения Восточной и Западной Германии, и вывел более 350 тысяч своих солдат. Германия и Запад нарушили обещание не расширять НАТО на восток в обмен на воссоединение, однако Россия по-прежнему поставляла Германии энергоносители со скидкой 40%, позволяя ее промышленности процветать. Мне стыдно, что Германия сегодня является врагом России… Почему Германия является соучастником злой империи США, которая со времен Второй мировой войны убила более 20 миллионов человек в 37 странах-жертвах?"Пожалуй, это слишком сложный вопрос для европейского политика формата "ливерная колбаса". А по мнению Bild, проблема вообще не в планировании бундесвером ракетных ударов по России, а в том, что русские узнали об этом. Маски сброшены.Издание WSJ тревожит заметная активизация российской разведки: "Спецслужбы РФ в рамках мобилизации заполнили сеть за рубежом, и все чаще используют в своих операциях иностранных граждан". Парадоксальным образом, западные аналитики в своем глазу бревна (ЦРУ) не замечают.Испанская газета La Razón сообщила, что Владимир Путин "наводит ядерный порядок", и рисует в целом достаточно мрачные перспективы Запада. Действительно, Москве принадлежит "контрольный пакет" стратегического ядерного оружия на планете. Вооруженные силы РФ применяют на поле боя целую линейку уникальных гиперзвуковых ракет, включая "Кинжал" и "Циркон". А еще в России завершаются испытания новейших систем "Буревестник" и "Посейдон", которые подтвердили уникальные характеристики. Это не "зубочистка" Taurus.Как бы то ни было, доброе слово, эффективная разведка и ядерное оружие России служат упрочению многополярного мира, системы равной и неделимой безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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