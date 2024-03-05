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Яркие и веселые: девушки Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
Яркие и веселые: девушки Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
Sputnik Грузия
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки участниц мероприятия 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T15:47+0400
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В фестивале принимают участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тыс. иностранных участников.Указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи был подписан в апреле 2023 года. С 1947 года организатором мероприятия выступает Всемирная федерация демократической молодежи.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, всемирный фестиваль молодежи и студентов в сочи, молодежь
Яркие и веселые: девушки Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 15:47 05.03.2024 (обновлено: 21:48 05.03.2024)
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки участниц мероприятия
В фестивале принимают участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тыс. иностранных участников.
Указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи был подписан в апреле 2023 года. С 1947 года организатором мероприятия выступает Всемирная федерация демократической молодежи.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров.
В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров.
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк
Включая 10 тысяч иностранных участников.
Включая 10 тысяч иностранных участников.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории "Сириус".
Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории "Сириус".
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта.
Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Ее участники посетят 30 городов России.
Ее участники посетят 30 городов России.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус".
Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус".
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Всемирный фестиваль молодежи проходит по указу президента РФ Владимира Путина.
Всемирный фестиваль молодежи проходит по указу президента РФ Владимира Путина.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.
Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Участница Всемирного фестиваля молодежи.
Участница Всемирного фестиваля молодежи.
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Главная цель фестиваля - показать, что весь мир - это мы, что каждый человек несет свою долю ответственности за судьбу мира.
Главная цель фестиваля - показать, что весь мир - это мы, что каждый человек несет свою долю ответственности за судьбу мира.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
ВФМ является площадкой для создания и укрепления связей между молодежью разных стран.
ВФМ является площадкой для создания и укрепления связей между молодежью разных стран.
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Участницы Всемирного фестиваля молодежи.
Участницы Всемирного фестиваля молодежи.
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк
Организаторы убеждены, что мир будущего можно построить только командой, каждый член которой уникален.
Организаторы убеждены, что мир будущего можно построить только командой, каждый член которой уникален.
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк
Участница Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус".
Участница Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус".