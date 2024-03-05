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Яркие и веселые: девушки Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
Яркие и веселые: девушки Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
Sputnik Грузия
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки участниц мероприятия 05.03.2024, Sputnik Грузия
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В фестивале принимают участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тыс. иностранных участников.Указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи был подписан в апреле 2023 года. С 1947 года организатором мероприятия выступает Всемирная федерация демократической молодежи.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, всемирный фестиваль молодежи и студентов в сочи, молодежь
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, всемирный фестиваль молодежи и студентов в сочи, молодежь

Яркие и веселые: девушки Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

15:47 05.03.2024 (обновлено: 21:48 05.03.2024)
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Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки участниц мероприятия
В фестивале принимают участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тыс. иностранных участников.
Указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи был подписан в апреле 2023 года. С 1947 года организатором мероприятия выступает Всемирная федерация демократической молодежи.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров.

В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров.

© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Включая 10 тысяч иностранных участников.

Включая 10 тысяч иностранных участников. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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Включая 10 тысяч иностранных участников.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории "Сириус".

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории &quot;Сириус&quot;. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории "Сириус".

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта.

Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Ее участники посетят 30 городов России.

Ее участники посетят 30 городов России. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Ее участники посетят 30 городов России.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус".

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории &quot;Сириус&quot;. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус".

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Всемирный фестиваль молодежи проходит по указу президента РФ Владимира Путина.

Всемирный фестиваль молодежи проходит по указу президента РФ Владимира Путина. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Всемирный фестиваль молодежи проходит по указу президента РФ Владимира Путина.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.

Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Участница Всемирного фестиваля молодежи.

Участница Всемирного фестиваля молодежи. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Участница Всемирного фестиваля молодежи.

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Главная цель фестиваля - показать, что весь мир - это мы, что каждый человек несет свою долю ответственности за судьбу мира.

Главная цель фестиваля - показать, что весь мир - это мы, что каждый человек несет свою долю ответственности за судьбу мира. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Главная цель фестиваля - показать, что весь мир - это мы, что каждый человек несет свою долю ответственности за судьбу мира.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

ВФМ является площадкой для создания и укрепления связей между молодежью разных стран.

ВФМ является площадкой для создания и укрепления связей между молодежью разных стран. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк

ВФМ является площадкой для создания и укрепления связей между молодежью разных стран.

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Участницы Всемирного фестиваля молодежи.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк

Участницы Всемирного фестиваля молодежи.

© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Организаторы убеждены, что мир будущего можно построить только командой, каждый член которой уникален.

Организаторы убеждены, что мир будущего можно построить только командой, каждый член которой уникален. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Перейти в фотобанк

Организаторы убеждены, что мир будущего можно построить только командой, каждый член которой уникален.

© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Участница Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус".

Участница Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории &quot;Сириус&quot;. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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Участница Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус".

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