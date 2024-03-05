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Яркие и веселые: девушки Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Яркие и веселые: девушки Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Sputnik Грузия

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки участниц мероприятия 05.03.2024, Sputnik Грузия

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В фестивале принимают участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тыс. иностранных участников.Указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи был подписан в апреле 2023 года. С 1947 года организатором мероприятия выступает Всемирная федерация демократической молодежи.

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