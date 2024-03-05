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Грузия в 2024 году улучшила свои позиции в Индексе глобального терроризма
Грузия в 2024 году улучшила свои позиции в Индексе глобального терроризма
Sputnik Грузия
Грузия входит в двадцатку лучших стран Европы по свободе от терроризма 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузия улучшила свои позиции на пять пунктов в Индексе глобального терроризма 2024 и заняла последнее 89 место на ряду со странами с нулевым уровнем терроризма, говорится в исследовании международной организации "Институт экономики и мира" (IEP). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Это одиннадцатое издание Индекса глобального терроризма (GTI), в котором представлен всеобъемлющий обзор ключевых глобальных тенденций и моделей терроризма с 2012 года. GTI – это комплексное исследование, анализирующее воздействие терроризма на 163 страны, в которых проживает 99,7% населения мира. По Индексу глобального терроризма Грузия входит в двадцатку лучших стран Европы по свободе от терроризма. Самыми опасными в плане угрозы терроризма странами являются Буркина Фасо, Израиль, Мали, Пакистан и Сирия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, европа, черное море, израиль, террористы, терроризм, борьба с терроризмом
грузия, новости, общество, европа, черное море, израиль, террористы, терроризм, борьба с терроризмом
Грузия в 2024 году улучшила свои позиции в Индексе глобального терроризма
13:03 05.03.2024 (обновлено: 15:12 05.03.2024)
Грузия входит в двадцатку лучших стран Европы по свободе от терроризма
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузия улучшила свои позиции на пять пунктов в Индексе глобального терроризма 2024 и заняла последнее 89 место на ряду со странами с нулевым уровнем терроризма, говорится в исследовании международной организации "Институт экономики и мира" (IEP).
Это одиннадцатое издание Индекса глобального терроризма (GTI), в котором представлен всеобъемлющий обзор ключевых глобальных тенденций и моделей терроризма с 2012 года. GTI – это комплексное исследование, анализирующее воздействие терроризма на 163 страны, в которых проживает 99,7% населения мира.
По Индексу глобального терроризма Грузия входит в двадцатку лучших стран Европы по свободе от терроризма.
Самыми опасными в плане угрозы терроризма странами являются Буркина Фасо, Израиль, Мали, Пакистан и Сирия.