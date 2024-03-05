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Инфляция в Грузии незначительно выросла – новая статистика
Инфляция в Грузии незначительно выросла – новая статистика
Sputnik Грузия
В феврале 2024 года, по сравнению с январем, уровень инфляции составил -0,04% 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T09:01+0400
2024-03-05T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составила 0,3% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (январь 2024 года к январю 2023 года) в Грузии составляла 0,4%.Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,7%), а также на алкогольную и табачную продукцию (5,5%) и транспорт (4,8%). Цены снизились на продукты питания (3,5%), одежду и обувь (3%), а также на мебель (3,3%).В феврале 2024 года, по сравнению с январем, уровень инфляции составил -0,04%.Почему в Грузии низкая инфляцияПо словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, низкий показатель инфляции (ниже 1%) обусловлен экономическим ростом за счет увеличения производительности труда.Она отметила, что экономический потенциал страны в целом увеличился, произошло преимущественное развитие производственных отраслей, что является нейтрализующим фактором роста инфляции на фоне высоких темпов экономического роста. Это действительно хорошее развитие.Высокий экономический рост и низкий уровень инфляции дают возможность на более смелые темпы смягчения монетарной политики, заключила глава регулятора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, натия турнава, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция
грузия, экономика, новости, натия турнава, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция

Инфляция в Грузии незначительно выросла – новая статистика

09:01 05.03.2024
© photo: Sputnik / StringerБазар на Орбелиани - новый торговый центр. Торговля овощами и фруктами
Базар на Орбелиани - новый торговый центр. Торговля овощами и фруктами - Sputnik Грузия, 1920, 05.03.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В феврале 2024 года, по сравнению с январем, уровень инфляции составил -0,04%
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составила 0,3% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (январь 2024 года к январю 2023 года) в Грузии составляла 0,4%.
Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,7%), а также на алкогольную и табачную продукцию (5,5%) и транспорт (4,8%). Цены снизились на продукты питания (3,5%), одежду и обувь (3%), а также на мебель (3,3%).
В феврале 2024 года, по сравнению с январем, уровень инфляции составил -0,04%.

Почему в Грузии низкая инфляция

По словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, низкий показатель инфляции (ниже 1%) обусловлен экономическим ростом за счет увеличения производительности труда.
"Инфляция находится ниже целевого уровня с марта прошлого года и находится ниже 1% последние пять месяцев. Это указывает на то, что экономический рост происходит за счет роста производительности", – заявила Турнава.
Она отметила, что экономический потенциал страны в целом увеличился, произошло преимущественное развитие производственных отраслей, что является нейтрализующим фактором роста инфляции на фоне высоких темпов экономического роста. Это действительно хорошее развитие.
Высокий экономический рост и низкий уровень инфляции дают возможность на более смелые темпы смягчения монетарной политики, заключила глава регулятора.
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