https://sputnik-georgia.ru/20240305/inflyatsiya-v-gruzii-neznachitelno-vyrosla--novaya-statistika-286694684.html

Инфляция в Грузии незначительно выросла – новая статистика

Инфляция в Грузии незначительно выросла – новая статистика

Sputnik Грузия

В феврале 2024 года, по сравнению с январем, уровень инфляции составил -0,04% 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T09:01+0400

2024-03-05T09:01+0400

2024-03-05T09:01+0400

грузия

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натия турнава

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

инфляция

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составила 0,3% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (январь 2024 года к январю 2023 года) в Грузии составляла 0,4%.Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,7%), а также на алкогольную и табачную продукцию (5,5%) и транспорт (4,8%). Цены снизились на продукты питания (3,5%), одежду и обувь (3%), а также на мебель (3,3%).В феврале 2024 года, по сравнению с январем, уровень инфляции составил -0,04%.Почему в Грузии низкая инфляцияПо словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, низкий показатель инфляции (ниже 1%) обусловлен экономическим ростом за счет увеличения производительности труда.Она отметила, что экономический потенциал страны в целом увеличился, произошло преимущественное развитие производственных отраслей, что является нейтрализующим фактором роста инфляции на фоне высоких темпов экономического роста. Это действительно хорошее развитие.Высокий экономический рост и низкий уровень инфляции дают возможность на более смелые темпы смягчения монетарной политики, заключила глава регулятора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, натия турнава, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция