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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также активизацию оползней и селевых потоков 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T20:34+0400
2024-03-05T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии 7 и 8 марта – ожидается дождь, в высокогорье – снег, шторм на море, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также активизацию оползней и селевых потоков. На Черноморском побережье Грузии ожидается шторм в 3-4 балла. Из-за сильного снегопада, метели, плохой видимости и опасности схода лавин возможно ограничение движения на отдельных участках автомагистралей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также активизацию оползней и селевых потоков
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии 7 и 8 марта – ожидается дождь, в высокогорье – снег, шторм на море, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также активизацию оползней и селевых потоков. На Черноморском побережье Грузии ожидается шторм в 3-4 балла.
Из-за сильного снегопада, метели, плохой видимости и опасности схода лавин возможно ограничение движения на отдельных участках автомагистралей.