https://sputnik-georgia.ru/20240305/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-286705106.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также активизацию оползней и селевых потоков 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T20:34+0400

2024-03-05T20:34+0400

2024-03-05T20:34+0400

погода

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии 7 и 8 марта – ожидается дождь, в высокогорье – снег, шторм на море, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также активизацию оползней и селевых потоков. На Черноморском побережье Грузии ожидается шторм в 3-4 балла. Из-за сильного снегопада, метели, плохой видимости и опасности схода лавин возможно ограничение движения на отдельных участках автомагистралей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии