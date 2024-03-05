https://sputnik-georgia.ru/20240305/malenkaya-gruziya-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-v-rossii---video-286696697.html

"Маленькая Грузия" на Всемирном фестивале молодежи в России – видео

"Маленькая Грузия" на Всемирном фестивале молодежи в России – видео

Sputnik Грузия

Сувенирную продукцию грузинского стенда на Всемирном фестивале молодежи раскупили всего за два дня. Подробнее о том, что происходило на мероприятии – смотрите... 05.03.2024, Sputnik Грузия

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всемирный фестиваль молодежи и студентов в сочи

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Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тыс. иностранных участников.

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