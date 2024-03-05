https://sputnik-georgia.ru/20240305/malenkaya-gruziya-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-v-rossii---video-286696697.html
"Маленькая Грузия" на Всемирном фестивале молодежи в России – видео
"Маленькая Грузия" на Всемирном фестивале молодежи в России – видео
Sputnik Грузия
Сувенирную продукцию грузинского стенда на Всемирном фестивале молодежи раскупили всего за два дня. Подробнее о том, что происходило на мероприятии – смотрите... 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T10:55+0400
2024-03-05T10:55+0400
2024-03-05T11:12+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
россия
грузия
молодежь
всемирный фестиваль молодежи и студентов в сочи
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/05/286696395_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_116652842e748f7400e7af3e4d546416.jpg
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тыс. иностранных участников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/05/286696395_293:0:1253:720_1920x0_80_0_0_34d81c212860a4d5713805dcdd8d7798.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, молодежь, всемирный фестиваль молодежи и студентов в сочи, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, молодежь, всемирный фестиваль молодежи и студентов в сочи, видео
"Маленькая Грузия" на Всемирном фестивале молодежи в России – видео
10:55 05.03.2024 (обновлено: 11:12 05.03.2024)
Сувенирную продукцию грузинского стенда на Всемирном фестивале молодежи раскупили всего за два дня. Подробнее о том, что происходило на мероприятии – смотрите в видео Sputnik Грузия
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тыс. иностранных участников.