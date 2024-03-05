https://sputnik-georgia.ru/20240305/masshtabnyy-molodezhnyy-festival-proydet-v-gruzii-v-2024-godu-286709742.html

Масштабный молодежный фестиваль пройдет в Грузии в 2024 году

Масштабный молодежный фестиваль пройдет в Грузии в 2024 году

Sputnik Грузия

Фестиваль начнется в ближайшие недели и продлится до конца текущего семестра, заявил министр 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T21:31+0400

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грузия

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ираклий кобахидзе

студенты

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Масштабный трехмесячный молодежный фестиваль пройдет в Грузии в 2024 году, заявил министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари во время презентации молодежной политики. В фестивале примут участие студенты всех авторизированных университетов Грузии. Фестиваль будет включать следующие направления: спорт (состязания по более десяти видам спорта), культура (конкурсы), интермедиа (театрально-тематические конкурсы между университетами), добровольчество. Целевой аудиторией будет 25 тысяч студентов. По словам Амилахвари, среди молодежи большой популярностью пользуются инновации, технологии, инженерия, математика, поэтому будет и конкурс по STEM направлению. Фестиваль начнется в ближайшие недели и продлится до конца текущего семестра. Амилахвари отметил, что в этом году в Грузии будет объявлен самый масштабный за последнее тысячелетие тематический грантовый конкурс. Министр также отметил, что главным приоритетом является учет интересов молодежи во время разработки и создания проектов. По словам Амилахвари, будет создана платформа, которая станет лучшим пространством для того, чтобы молодежь и министерство могли делиться друг с другом идеями. "Это даст нам возможность постоянно иметь диалог с молодежью, получить обратную связь от них по разным вопросам, на основе чего будут приниматься конкретные решения", – подчеркнул Амилахвари. На презентации присутствовал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который отметил, что в Грузии особенно талантливая молодежь и реализация их таланта важна не только для них самих, но и для развития страны. По словам Кобахидзе, цель правительства – создать масштабные проекты, которые обеспечат доступ к образованию международного уровня. Премьер подчеркнул, что обязательно должна быть обновлена инфраструктура госуниверситетов. Также особое внимание будет уделено развитию спорта, что особенно важно для молодых ребят. "Наряду с созданием широких возможностей личностного развития власть особое внимание уделит и усилению национально-патриотического заряда и формированию высокого гражданского сознания", – заявил Кобахидзе, добавив, что для достижения этой цели минобразования осуществит соответствующие реформы. На презентации также стало известно, что в 2024 году минобразования организует летний лагерь в Анаклия и тематические лагеря, которые примут около 4 тысяч молодых ребят. В лагерях будут трудоустроены около 400 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, ираклий кобахидзе, студенты