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Незаконный оборот оружия и боеприпасов – в Грузии задержаны 20 человек

Незаконный оборот оружия и боеприпасов – в Грузии задержаны 20 человек

Sputnik Грузия

Преступление наказывается тюремным заключением на срок от трех до семи лет 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T22:28+0400

2024-03-05T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Полицейские за последний период задержали в Тбилиси и регионах Грузии по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов 20 человек, в отношении еще четверых фигурантов ведется уголовное преследование, двое уличены в преступлении, сообщили в пресс-службе МВД. Возраст задержанных от 25 до 75 лет. Многие из них были ранее судимы. Один из задержанных был освобожден из заключения условно-досрочно. Задержания провели в Тбилиси, Кахети, Имерети, Самегрело – Земо Сванети, Шида Картли, Гурии. Расследование ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Во время обысков задержанных, их квартир, автомобилей, подсобных помещений полиция изъяла более тысячи патронов, обоймы, запалы, тротил, детонатор, несколько гранат, сигнальный пистолет, револьверы, автоматы, охотничьи ружья. Преступление наказывается тюремным заключением на срок от трех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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